CANiK'in yeni ürünleri Amerika'daki AUSA 2022'de görücüye çıktı

SYS bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ABD Kara Kuvvetleri Birliği AUSA tarafından düzenlenen yıllık toplantı, konferans ve fuar organizasyonu olan AUSA 2022’ye katıldı. 10-12 Ekim tarihlerinde ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen etkinlikte, CANiK’in en yeni ürün ve aksesuarları da görücüye çıktı. Fuarda, yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB, görev tabancası METE ve MECANIK markasının ürünleri de sergilendi.

DHA



YIL SONUNDA ABD’DE YENİ FABRİKASINI AÇIYOR

Fuarı değerlendirerek hedeflerine yönelik konuşan SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Yeryüzünün en büyük 6’ncı hafif silah üretici firması olan CANiK markamızla büyüme yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. En büyük pazarlarımızdan biri olan ABD’de çok yakında yeni fabrika yatırımımız üretime geçecek. Florida'da yıl sonunda faaliyete başlayacak yeni fabrikamızla ilgili hazırlıklara devam ediyoruz. AUSA 2022’de, CANiK’in faaliyetlerini ve 2023 vizyonunu ABD devlet kurumları temsilcileri ile paylaştığımız önemli bir fuar oldu. Yıl sonuna kadar ABD’ye 100 milyon doların üzerinde satış yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"2023'TE ABD KAMU KURUMLARININ İHALELERİNE TALİBİZ"

Aral, "Bu fuar özellikle Amerikalı devlet otoritelerine ve devlet ihaleleri alan tüm platform üreticilerine CANiK’in üstün ateşli silahları ile dost ve müttefik tüm ülkelerde çözüm ortağı olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu. CANiK olarak 2018 yılında, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Kurumu’nun açtığı 800 bin adetlik tabanca alımı ihalesinde son 4'e kalmayı başarmıştık. Bu, ABD'de bir Türk savunma sanayi firmasının eriştiği en büyük başarıydı. Ayrıca ABD'de çok sayıda kamu kurumu büyük tabanca alımı ihalelerini, yine 2018'de gerçekleştirmişti. 2023 yılında bu ihalelerin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmiş olacak. Dolayısıyla 2023 yılından itibaren bu kurumların yeniden ihaleler açacaklarını öngörüyoruz. Amerikalı son kullanıcıların talepleri ise alınacak tabancaların farklı aksesuarlarla uyumlu olması gerektiği yönünde. Dünyadaki neredeyse tüm evrensel aksesuar üreticilerinin optik nişangahtan taktik fenerlerine ve susturucularına kadar tüm ürünleriyle uyumlu CANiK tabanca ve 12.7mm uçaksavarımızla bu ihalelerdeki en güçlü adaylardan biri olacağımızı ziyaretçilerimize göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 6 CANiK, Ankara’da düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS Fuarı’na CANiK M2 QCB başta olmak üzere tüm entegre ürün ve aksesuarları ile birlikte katıldı. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayan ağır makineli tüfeğimizin Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 750 adetlik ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Bununla birlikte CANiK M2 QCB’nin yeni gelişmiş daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F de artık göreve hazır” açıklamasında bulundu.<br> SYS bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, bu yıl ikincisi düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (Defence Logistics Support Summit-DLSS) Fuarı’na tam kadro katıldı. 4-5 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte, CANiK’in en yeni ürün ve aksesuarları da görücüye çıktı. Fuarın en çok ilgi gören stantlarından birisi olan CANiK, yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB’yi ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F’i de sergiledi. “Ülkemiz için stratejik öneme sahip alanlarda büyüyoruz”<br>SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Türk savunma ve havacılık sanayi, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda. Biz de CANiK markamızla bu değeri daha da ilerilere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7 mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB’yi başta ülkemiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin kullanımına hazır hale getirdik.<br> Bu ayın ilk yarısında İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinesinde 750 adet ağır makineli tüfeğimizin teslimini tamamlayacağız. Bunun yanı sıra CANiK M2 QCB’nin daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F’in testleri tamamlandı. Böylelikle CANiK M2 ailesinin yeni üyesi de artık göreve hazır hale gelmiş oldu. Aynı zamanda 30x113 mm top üretimi yapan ve alanında dünyada 5 firmadan biri olan İngiliz ‘AEI Systems’ firmasını satın almış olmamız ile birlikte deniz, hava ve kara platformları için stratejik öneme sahip olan orta kalibre topları da ülkemize kazandırdık” diye konuştu. Tüm ihtiyaçlara yönelik entegre ekipman sağlıyor<br>Etkinlikte CANiK’in en son teknolojilerle donatılmış ürünlerinin yanı sıra entegre ekipmanları da büyük ilgi gördü. Utku Aral, “Tabancanın yanı sıra uçaksavar ve orta kalibre top kullanıcılarının en iyi şekilde ihtiyaçlarını sağlamak üzere bütün hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde SAHA EXPO 2022’de yepyeni sürprizlerle karşınıza çıkacağız. Bununla birlikte ülkemiz silah sanayinde ilk kez kullanıcıya entegre lojistik destek (ELD) sağlayacak şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız” şeklinde konuştu.<br> CANiK’ten yeni uçaksavar: ’CANiK M2F’ göreve hazır Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK M2 QCB'nin yeni gelişmiş daha hızlı versiyonu olan 'CANiK M2F' de artık göreve hazır. İngiliz 'AEI Systems' firmasını satın almış olmamız ile birlikte deniz, hava ve kara platformları için stratejik öneme sahip olan orta kalibre topları da ülkemize kazandırdık” dedi. BiP'te paylaş

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80 ÜLKEDEN 700 FİRMA KATILDI

AUSA 2022 sektör firmalarının, Amerikan satın alma otoriteleri ve son kullanıcılarla anlaşmalar da imzaladıkları önemli bir etkinlik olarak görülüyor. AUSA yıllık toplantı, konferans ve fuarı kapsamında Amerikan Kara Kuvvetleri personeli tarafından gerçekleştirilen çeşitli sunumlar, paneller, askeri ve milli güvenlik konularında seminerler de düzenleniyor. Her yıl düzenli olarak ABD'nin Washington şehrinde yapılan fuarda, bu yıl 33 bin civarında ziyaretçinin yanı sıra 80'den fazla ülkeden, yaklaşık 700 firmanın stant açtığı belirtiliyor.