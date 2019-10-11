Cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Ağustosta cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayına göre 554 milyon dolar artarak 2 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 97 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon dolar artarak 5 milyar 216 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon dolar artarak 100 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

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Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise geçen yılın ağustos ayına göre 1 milyar 83 milyon dolar artarak 5 milyar 649 milyon dolara ulaştı.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 45 milyon ABD doları artarak 1 milyar 619 milyon doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 4 milyar 59 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 353 milyon dolar artarak 1 milyar 27 milyon dolar oldu.

Öte yandan, temmuz ayı cari işlemler fazlası 1 milyar 158 milyon dolardan 1 milyar 137 milyar dolara; 12 aylık cari işlemler hesabı da 4 milyar 445 milyon dolar fazladan, 4 milyar 543 milyar dolar fazlaya revize edildi.

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Beklentiler

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise ağustosta cari işlemler dengesinin 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.

TCMB verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 825 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 337 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi 512 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasası 149 milyon dolarlık net satış yaptı.

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FOTOĞRAF 14 ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirket olarak geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro elde ettiklerini, 64 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlediği Milli ve Yerli - Bir idealden gerçeğe ASELSAN konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Görgün, ASELSAN hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi. Görgün, konferansta yaptığı sunumunda Türkiye’de savunma sanayisinde yaklaşık 45 bin kişinin çalıştığına işaret ederek, Bizim gerçekten önemli atılımları yapabilmemiz için bu sayının 400-500 binlere ulaşması gerekiyor. ASELSAN’da yabancı çalışan yok, herkes Türk, herkes yerli ve milli. İşte sizin gibi bu sıralarda oturan ve sonra mezun olan genç mühendislerimiz bu sistemlerin tamamını tasarladılar, ürettiler ve kendi ordumuzun kullanımına sundular. dedi. Gelişen teknolojiyle gündeme gelen elektronik harp konusunun önemini vurgulayan Görgün, Elektronik harp, aslında sürekli güncellenmesi gereken bir şey. Siz bir şey geliştiriyorsunuz savaş içerisinde olduğunuz karşı güçler hemen kendini yeniliyor ve güncelliyor. Birinci olarak hedef olmamanız gerekiyor. Haberleşme, elektronik ve silah sistemleriniz başka ülkelerin elektronik harp sistemleri tarafından karıştırılıp işlevsiz hale getirilmemeli. Bunlara karşı bir önlem almanız gerekiyor. diye konuştu. Görgün, elektronik harpte öz imkanlarla geliştirilen teknolojiyle düşman unsurlarını işlevsiz bırakmanın en büyük amaçlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: Bu 'oldum, bittim' denilecek bir şey değil. Her an ve gün kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Allah’a çok şükür bu alanda dünyanın en ileri ülkeleri ile yarışabilecek durumdayız. Öyle bir tesisimiz var ki... Gölbaşı’ndaki tesislerimizde bu sistemleri hem tasarlıyor hem sizin gibi genç arkadaşlarımızla ürünleştiriyoruz. 6 bin 500’ün üzerinde çalışanımız var. ASELSAN'ın 2018 yılını görülmemiş bir sıçramayla tamamladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti: Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık. Önümüzdeki yıllar için şimdiden yaptığımız anlaşmalar ve sürdürmekte olduğumuz görüşmelerle de bunun gerçekleşebileceğini ve ivmenin artacağını rahatlıkla paylaşabilirim. Geçen yıl 64 ülkeye ihracat yaptık. Görgün, salondaki öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: Sizin fikirleriniz çok önemli. Ben her zaman öğrenci arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Sizin belki bir dakikanız, belki bir saatiniz bizim için 500-1000, belki de 10 bin dolar olacak. Ben sizlerin dakikası, saati 1,5, veya 10 dolar gibi işlerle uğraşmanızı istemiyorum. Düşünün, üretin, tasarlayın, geliştirin. Her şey detayda saklı. Detayları yakından inceleyin. Ben eminim Türk genci bu detaylara yoğunlaştığında farkı fark ederek yeni ürünler ve sistemler geliştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. . . . ASELSAN'dan 64 ülkeye ihracat ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, "Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık, 64 ülkeye ihracat yaptık. ASELSAN'da yabancı çalışan yok, herkes Türk, herkes yerli ve milli" dedi.

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Bu dönemde yurt içi bankalar, uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 85 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlarda ise 1 milyar 47 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 769 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 434 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise ağustos ayında bankalar, 1 milyar 762 milyon dolar, genel hükümet 430 milyon dolar ve diğer sektörler 175 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler, ağustos ayında 254 milyon dolar arttı.