​​Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çekici ve otopark ücretlerine inceleme Çekici ve otopark ücretleri için inceleme başlatıldı "Uygunsuz park" gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşların başvuruları üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu harekete geçti. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından İstanbul ve Ankara'da çekilen araçların durumları ile ilgili inceleme başlatıldı. Kurum çekici ve otopark ücretleri konusunu da araştırıyor...

Haber Merkezi 08 Ocak 2018, 13:23 Son Güncelleme: 08 Ocak 2018, 13:24 AA