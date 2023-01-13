Ekonomi Çekyada gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor Yüzde 95 zamlandı
DÜNYA EKONOMİSİ

Çekya’da gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor: Yüzde 95 zamlandı

Çek İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Çekya’da perakende satışlarda son 7 aydır düşüş yaşanmasına rağmen gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çekya’da gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor: Yüzde 95 zamlandı
Çekya

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında dünya ekonomilerinde yaşanan olumsuz durum Çekya ekonomisini de etkiledi. Çekya İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede kasım ayında yıllık bazda gıda dışı ürünlerin perakende satışlarında yüzde 9,6, gıda ürünlerinde ise yüzde 9,2, perakende satışların genelinde ise yüzde 8,7’lik bir düşüş yaşandı. Çek İstatistik Ofisi tarafından yapılan yıllık karşılaştırmada, ilaç satışları yüzde 5,8, ev ürünleri satışları yüzde 12, elektronik eşya satışları yüzde 8,4, giyim ve ayakkabı satışları ise yüzde 5,1 azaldı.

Şekerin fiyatı yüzde 95, yumurtanın fiyatı yüzde 72 arttı

Gıda maddelerinin üretim maliyetlerinde artış yaşanması temel gıda maddelerinin satış fiyatlarında da zamlara neden oldu. Bir kilo toz şekerin fiyatı geçen yıla göre yüzde 95 artış gösterirken, yumurtanın fiyatı yüzde 72, margarinin fiyatı ise yüzde 53 arttı. Yetkililer, fiyatlardaki artışların yüksek elektrik ve gaz fiyatları, plastik, cam, kağıt gibi malzemelerin bulunamaması ve Ukrayna’daki savaş, daha önce ithal edilen buğday, ayçiçek yağı ve soya fasulyesi gibi tarımsal ürünlerin ithalatının kesintiye uğramasından kaynaklandığını belirtiyor.

“Yüzde 50 daha fazla harcıyorum”

Çekya’nın başkenti Prag’da bir süpermarkette alışveriş yapan Katerina Cermakova isimli Çek vatandaşı yüksek enflasyona bağlı artan fiyatların kendisini çok etkilediğini belirtirken, "Eğer mümkün olsaydı bu durumu değiştirmek isterdim. Birçok insan fakirleşiyor ve bu ülkemiz için hiç iyi değil. Enflasyon artarken maaşlarımız artmıyor. Maaşlarımızın artması gerekli. Alışverişe gittiğimde fiyatların yüksek olduğunu hissediyorum. Geçen seneye oranla yüzde 50’lik bir artış var." dedi.

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması: Son 15 ayın en düşük seviyesini gördü
EKONOMİ
Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması: Son 15 ayın en düşük seviyesini gördü

Brent petrolün varil fiyatında düşüş
EKONOMİ
Brent petrolün varil fiyatında düşüş
Kayalıkların arasında saklı

Kayalıkların arasında saklı

Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.
Karadenizi Akdenize bağlayacak

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak

​Işığa son 100 metre kaldı.
İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçırmıştı: Hazni Gölgenin ifadesi ortaya çıktı

​28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı açıkladı.
Tarım Kredi <br>Marketlerde dev indirim

Tarım Kredi
Marketlerde dev indirim

13-31 Ocak listesi yayımlandı.

​Kurye piyanist bu kez sahnede çaldı.

​Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.