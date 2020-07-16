Çeliğe haksız vergi mahkemeden döndü

ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası ticaretteki vergi uygulamalarının keyfiliği ve haksızlığını ülkesinin mahkemeleri de teyit etti. 2018’de, Trump’ın Türkiye’den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini iki katına çıkarma kararı ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulundu.

Donald Trump

ANAYASAYA AYKIRI BULDU

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi aldığı kararda Türkiye’den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranının iki katına çıkarılma kararının usul bakımından eksik olduğu ve anayasanın “eşit koruma garantisini” ihlal ettiği belirtildi. Bu kapsamda, ABD Başkanı Trump’ın Ağustos 2018’de Türkiye’den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltme kararının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırıldı.

Türkiye alternatif pazarlara yöneldi

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018’de ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çeliğe yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulanmasını kararlaştırmıştı. Türkiye alınan karar sonrasında ise alternatif ihraç pazarlarına yönelerek, çelik ihracatındaki olası olumsuzlukları önlemeyi başarmıştı. Söz konusu uygulamaya ilişkin Türkiye, ABD’ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Türkiye, söz konusu kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirterek, ABD’yi DTÖ’ye şikayet etmişti. ABD’nin 13 Ağustos 2018 itibarıyla Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini iki katına çıkarmasının ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını aynı oranda yükseltmişti. Son olarak ABD, 21 Mayıs 2019’da Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmüştü.