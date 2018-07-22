Çemişgezek karpuzu tezgahlarda yer buldu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde susuz üretilen Karpuzlar, tezgahlarda yer buluyor.

İlçeye bağlı Kıraçlar ve Sakyol Köyü sakinleri tarafından susuz üretilen karpuz hasat edildi. Doğal olarak üretilen karpuzlar ilçe pazarında tezgahlarda rağbet görmeye başladı. Lezzetiyle bilinen karpuzlar aynı zamanda bölgede yaşayan ailelerin geçim kaynağı oldu.

Susuz tarlalarda ve üretimde kimyasal madde kullanmadıkları için karpuzun daha da lezzetli hale geldiğini belirten üreticilerden Mahsuni Kaya, “Köyümüzde ürettiğimiz karpuzlar pazarda yoğun ilgi görüyor. Lezzeti ve kalitesi sebebiyle vatandaşlar yerli karpuza rağbet gösteriyor. Bu karpuz bizim içinde bir gelir kapısı oluyor"dedi.

Yerli karpuza ilgi nedeniyle bu dönemlerde bütçelerine ek kazanç sağladıklarını belirten Kaya, köylerimizin eski ismi olan Hıdıroz ve Pulur ismiyle karpuzların bilindiğini söyledi.

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