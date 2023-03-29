Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak’ın tahkim davasını kazandığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti, Irak'ın beş talebinden dördünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak'ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmetmiştir." ifadelerine yer verildi.