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Ekonomi

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı

30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan ve ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yürürlükten kaldırıldı.

00:38 . 29/03/2023 Çarşamba
DHA
Ucuz akıllı telefonlara getirilen zam iptal edildi.

Ucuz akıllı telefonlara getirilen zam iptal edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.

Ancak söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.



#Resmi Gazete
#tebliğ
#düzenleme
#cep telefonlarına zam
2 saat önce
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