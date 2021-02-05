Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Sıfır Atık Projesi'ni bir çatı proje olarak görüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi'ni bir çatı proje olarak görüyoruz. Biz çevremizi doğamızı kirletecek, bu noktada geri dönüşümümüzü artıracak her projeyi sıfır atık çatısı altında yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Kurum, Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan ve bu yıl içinde açılması planlanan TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisi'nde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne büyük önem verdiklerini söyledi.

Sıfır Atık Projesi'ni bir çatı proje olarak gördüklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

Biz çevremizi doğamızı kirletecek, bu noktada geri dönüşümümüzü artıracak her projeyi sıfır atık çatısı altında yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de gezdiğimiz tesis ülkemizdeki atık yağlardan katma değeri daha fazla değerli olan yağ üretimine ilişkin çok önemli bir tesis. Avrupa'nın en büyük ikinci tesisi konumunda. Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırımla Bilecik'e ve ülkemize kazandırılmış bir tesis.

Hazırladıkları yönetmelikle 5 bin 300 atık yağ toplayan tesisi kontrol altına aldıklarına dikkati çeken Kurum, ülkedeki atık yağ geri dönüşüm oranının yüzde 10'a geldiğini hatırlattı.

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Türkiye'de tüketilen atık yağların dönüşümünü yüzde 90-95'lere kadar çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kurum, bu tesisin de dışa bağımlılığı azaltacağını ifade etti.

Kurum, "Bu anlamda 500 milyon dolarlık bir ithalatımız söz konusu. O ithalatı da burada sıfıra indirecek ve artık ülkemizden ihracat yapacağımız bir konuma getiriyoruz. Arkadaşların burada baz 2 dediği, kalite olarak da gerçekten çok kaliteli geri dönüşümden üretildiği için de daha fazla katma değeri olan yağın üretimini bu tesisimizde yapıyor olacağız. Bu sayede hem cari açığımıza hem de bölgenin istihdamına, kalkınmasına katkı sağlayacak bu tesis Bilecik'imize ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tesis hakkında

Kullanılmış madeni yağların ileri rafinasyon yöntemleriyle katma değeri yüksek yağlara dönüştürüleceği tesis yılda 60 bin ton yağ işleme kapasitesi sahip olacak.

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Stratejik yatırım kapsamına alınan ve 500 kişinin istihdam edileceği tesisin bu yılın ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.