Bakan Kurum'dan Marmara’daki deniz salyasıyla ilgili açıklama: Belediyelerin görevi çevre yatırımını durdurmak değildir

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Edremit Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Van Gölü Sempozyumu'na katılan Kurum, bir konuşma yaptı.

Kurum, 2000 yılından bu yana atık su arıtma tesisi sayısını 8 kat artırdıklarını, arıtılmış atık suyun geri kullanım oranını yüzde 3,2'ye çıkardıklarını ve yüzde 5 hedefine doğru yürüdüklerini söyledi.

OYNAT 02:12 Bakan Kurum'dan deniz salyası çıkışı: Yerel yönetimlerimizin vazifesi çevre yatırımlarını durdurmak değildir Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizinde yaşanan deniz salyası (müsilaj) sorunuyla ilgili, 'Yerel yönetimlerimizin vazifesi başlamış bir çevre yatırımını durdurmak değildir. Marmara Denizinin farklı noktalarından numuneler aldık. Denetimlerimizi en kısa sürede neticelendireceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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"İklim krizi ile mücadele yolunda başarılı adımlar atıyoruz"

Türkiye'nin 8 büyük havzasında su kalitesini iyileştirmek için yürüttükleri altyapı yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Beyşehir, Meke, Mogan ve Salda gibi yüzlerce gölümüzde doğa koruma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin tarihsel sorumluluğu yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim krizi ile mücadele yolunda başarılı adımlar atıyoruz. Olumsuz etkilerini yoğun bir şekilde yaşadığımız iklim değişikliğinin su kaynaklarımızı da ciddi şekilde etkilediğine hep birlikte şahit oluyoruz.

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Bunun, en son en üzücü örneğini, Marmara Denizimizde görüyoruz.

İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığındaki artış, denizdeki durağanlık ve kirlilik, müsilajın, yani deniz salyasının artmasına temel neden olmuştur. Ekiplerimizle kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerimizi başlattık.





"Yerel yönetimlerin görevi çevre yatırımlarına öncelik vermektir"

Denizin farklı noktalarından numuneler alıyoruz. Denetimlerimizi en kısa sürede neticelendireceğiz. İklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırmalıyız, fakat kirlilikle hep birlikte mücadele ederek ancak başa çıkabiliriz. Bu mücadelenin yolu da atık sularımızı arıtmaktan geçiyor. Her zaman söylüyoruz, çevre yatırımları süreklilik arz eder.

Yerel yönetimlerimizin vazifesi başlamış bir çevre yatırımını durdurmak değildir. Kritik önemi haiz arıtma tesisi projelerini engellemek hiç değildir.

Tam aksine yerel yönetimlerimizin görevi şehrini, kıyılarını, daha temiz, daha yaşanabilir kılmak için bu çevre yatırımlarına öncelik vermektir."

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FOTOĞRAF 23 İzmit Körfezi'nde yaklaşık 2 aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındırılan deniz yüzeyi, yeniden deniz salyası ile kaplandı. Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde bulunan tabaka, sahil boyunca etkili oldu. Bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkilenirken, bir martının deniz salyasına saplandığı görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti. İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahillerinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden etkili olmaya başladı.

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"Marmara Denizinin yarınlarını kurtaracak bir çalıştay yapacağız"

Bakanlık olarak koordinasyon, denetleme, yönlendirme vazifelerinin olduğunu vurgulayan Kurum, "Bu nedenle, 4 Haziran'da bakanlıklarımız, belediyelerimiz, akademisyenlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla deniz kirliliği ve müsilaj problemine yönelik, sadece bugünümüzü değil, Marmara Denizi'nin yarınlarını kurtaracak bir çalıştay yapacağız.

DÜNYA Marmara Denizi'ni tehdit eden deniz salyası dünya basınında

Marmara Belediyeler Birliğimiz ve belediye başkanlarımızla 6 Haziran'da gerçekleştireceğimiz toplantıda, çalıştay sonuçlarını milletimizle paylaşıyor olacağız.

Bu eylemleri de hızlıca yerel yönetimlerimizle birlikte hayata geçireceğiz. İnşallah yürüttüğümüz tüm bu projelerle, yapacağımız çalışmalarla, güzel evlatlarımız için daha yaşanabilir bir dünya, daha temiz bir ülke bırakmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAF 15 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasıyla bir süre önce temizlenen Gölcük Değirmendere sahilinde yeniden deniz salyası görülmeye başlandı. Deniz salyasının Karamürsel ilçesi açıklarına kadar kilometrelerce bir alanı kapladığı gözlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 200 tona yakın deniz salyasını toplayarak bertaraf etti. Ekiplerin deniz süpürgeleri ve amfibi araçlarla yaptığı çalışmalar devam ediyor. Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Temizlenmişti: Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sahillerinde belediyenin yaptığı temizliğin ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden ortaya çıktı.

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Kurum, Edremit ilçesinde gerçekleştirilen sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Van Gölü çalışmaları başta olmak üzere tüm çevre projelerine destek verdiği için teşekkür etti.

Son iki yüzyıldır süre gelen sanayileşme faaliyetleri nedeniyle doğa ve insan arasındaki dengenin bozulduğuna dikkati çeken Kurum, dünyanın geleceğini ve insan hayatını tehdit eden çevre kirliliği, küresel ısınma, su kıtlığı, tarımsal ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını aktardı.

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GÜNDEM Van Gölü'ne nefes aldıracak proje: İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hizmete giriyor

"Van Gölü'nü korumak adına kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz"

Türkiye'de son 20 yılda sahip oldukları doğa hassasiyetiyle çevre konularında çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini, önemli adımlar attıklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

"5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bu projelerimizin bir kısmını yine milletimizin hizmetine sunacağız. Van Gölü koruma çalışmalarımız, bu büyük yeşil yatırımlarımızın başında geliyor. 600 bin yaşındaki Van Gölümüz, bu topraklarda yaşamış medeniyetlere ait pek çok sırrı da bağrında saklıyor.

TEKNOLOJİ NASA yarışmasını Van Gölü kazandı

En son NASA'nın düzenlediği yarışmada da gördük ki Van Gölü, adaları, koyları, sahilleri, mavi ve turkuaz rengiyle bütün dünyayı kendisine hayran bıraktı. Şimdi bu güzelliğe yeni güzellikler katmak, Van Gölü'nün, ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en güzel şekilde korumak adına, çok kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz. Bu projemizle, Van ve Bitlis'te mevcut atık su arıtma tesislerini iyileştiriyoruz. Şu an 14 yerel yönetim var. 8'inde atık su arıtma tesislerini tamamladık.

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OYNAT 02:35 HDP'nin iptal ettiği arıtma tesisini kayyum başlattı: Van Gölü'nü Haliç gibi olmaktan kurtaracak Van Gölü'nün günden güne artan nüfusa karşılık arıtma tesisinin yetersizliği nedeniyle artan kirliliği son buluyor. 2010 yılında ömrünü tamamlayan ve atık suların sadece yüzde 25'ini arıtabilen tesisin yerine tüm ihtiyaca cevap verebilen İleri Mikrobiyolojik Arıtma Tesisi açılış için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın adım adım takip ettiği Van Gölü ekolojik çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Van Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ihalesine 2018 yılında kayyum yönetimi tarafından ihaleye çıkarıldı. Ancak yine aynı yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde HDP'nin belediye yönetimine gelmesinin ardından proje iptal edilerek yetkili kişiler hakkında kurum içi soruşturma başlatıldı. Belediyeye yeniden kayyum atanması sonrasında proje devreye alınarak 170 milyon liralık bütçeyle 3 yıllık çalışmanın ardından son aşamaya gelindi. Tesisin devreye girmesiyle Van Gölü 90'lardaki Haliç manzarasından kurtulacak ve temiz bir görünüme kavuşacak. BiP'te paylaş

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Kirliliğin sebebinin en büyüğü Van ilimizdi. Bu kapsamda Van Merkezi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini birazdan devreye alacağız. Diğer illerdeki çalışmalarımız da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte yürütülmektedir. Buradan vatandaşlarımıza, 2022 yılı sonuna kadar tüm bölgedeki atık su arıtma tesislerini tamamlayarak, bütün nüfusa hizmet verecek şekilde imalatları yürüteceğimizi ifade etmek isterim.

DHA

"Yaklaşık 436 bin metreküplük bir dip çamuru temizliği"





Van Merkezi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açılışını gerçekleştireceğiz. Dip Çamuru temizliği ki yaklaşık 436 bin metreküplük bir dip çamuru söz konusu. Bu çamuru temizleyecek çalışmalara bugün itibarıyla başlıyoruz. Böylece şehirdeki koku problemini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız."

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Van Gölü'nün kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırların 258'ini yıktıklarını, bu ahırları kuracakları "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"ne taşıyacaklarını anlatan Kurum, Van Entegre Katı Atık Yönetim Tesisini kurarak düzensiz döküm sahasını ıslah edeceklerini dile getirdi.

Van ve Bitlis belediyelerine çevre temizlik araçları, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve içme suyu gibi altyapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulundukları bilgisini paylaşan Kurum, Van Gölü'nün çevre düzenlemeleriyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, temizliğiyle, canlı hayatıyla, masmavi sularıyla dünyanın göz bebeği, bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.

DHA

"Sıfır atık projesiyle ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık"

Tüm ülkelerin çevre sorunları karşısında "çevre" ve "kalkınma" olgularını birlikte ele aldığını, sürdürülebilir çözümler ürettiğini aktaran Kurum, evlatlarının geleceği için ülke olarak yeşil projeler gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendirilen, Türkiye'nin en prestijli çevre hareketi olan "Sıfır Atık Projesi"ni Emine Erdoğan'ın himayesinde başarıyla yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, şu bilgileri verdi:

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"Sıfır Atık Projemizle sadece 3 yılda 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Çalışmalarımızla tam 209 milyon ağacın kesilmesini engellemiş olduk. Halihazırda yüzde 13 olan geri kazanım oranını yüzde 19'a çıkardık. 2023 yılında ise bu oranı yüzde 35'e, 2035'te yüzde 60'a çıkaracağız.

GÜNDEM ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında atık varillerden sokak hayvanlarına yuva

Projeyle hedefimiz, 2023 yılına kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamaktı. 60 bin kardeşimizin sıfır atık uygulamaları kapsamında çalışmaya başlamasını sağladık. 2023 hedefimizi de güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 20 milyar lira tasarruf hedefimizi de 30 milyar liraya çıkarıyoruz. Yakın zamanda kurduğumuz Türkiye Çevre Ajansımızla birlikte projemizin yaygınlaşmasına ve atık yönetiminde önemli bir ivme kazandırmış olacağız."

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HAYAT Sıfır Atık’ta ikinci aşama

Van Gölü gibi birbirinden kıymetli doğal varlıklarımızı koruma altına aldıklarını, milyonlarca metrekare büyüklüğünde millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla ülkeyi yeşil ağlarla ördüklerini belirten Kurum, kilometrelerce uzunluktaki bisiklet yolları, yeşil yürüyüş yolları ve çevre dostu sokaklarla vatandaşlara daha sağlıklı şehirlerde yaşama imkanı sunduklarını ifade etti.

DHA

"Atık sular Van Gölü'nde büyük bir kirlenmeye neden olmaktadır"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise, Van Gölü'nün kirlenmesine neden olan en önemli etkenin çevresindeki yerleşim yerlerinin evsel ve katı atıkları olduğunu söyledi.

Kentte günlük 105 bin metreküp olan atık suyun yaklaşık yüzde 20'sinin arıtıldığını, geri kalanı doğrudan Van Gölü'ne akıtıldığını belirten Bilmez, bu durumun gölde büyük bir kirlenmeye yol açtığını vurguladı.

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FOTOĞRAF 4 Marmara Denizi’nde bir süredir görülen deniz salyası Erdek körfezinde de etkisini gösterdi. Erdek’in yanı sıra Avşa Adası kıyıları da deniz salyası ile kaplanırken, denizin üzerini saran tabakayı gören vatandaşlar karşılaştıkları manzarayı endişeyle izliyor. Balıkçıların “deniz salyası” veya “kay kay” dedikleri, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı organizmalar tarafından üretilen kalın ve yapışkan madde “müsilaj”ın Marmara Denizi’ndeki etkinliği hakkında konuşan Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, sahillerde bu kadar uzun süre devam eden deniz salyası görmediğini söyledi. Bundan önceki yıllarda deniz salyasının 1 veya 2 ay kadar görüldüğünü ve yok olduğunu belirten Demiray, “Bu olay nedeniyle küçük teknelerle avlanan balıkçılarımız, av sezonunda çok zorlandı. Çünkü bu salyanın ağırlığı nedeniyle ağlarını çekemediler dolayısıyla av sezonumuz kötü geçti diye konuştu. Erdekli balıkçılardan Burhan Kocabıyık da, 3-5 yılda bir görülen ve denizin yüzeyini kaplayan salya nedeniyle küçük teknelerle denize açılamadıklarından yakındı. Pandemi döneminde evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını kaydeden Kocabıyık, 3 aydır devam eden bu salyanın daha ne kadar süre devam edeceğini bilmediklerini belirterek, devlet yetkililerinden destek beklediklerini dile getirdi. Marmara Denizi'nde salya kabusu sürüyor: Erdek Körfezi de deniz salyasıyla kaplandı Marmara Denizi'nde son yıllarda sıkça görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj kabusu etkisini bu yıl arttırarak sürdürüyor.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise sempozyumun öneminde değinerek, "Sempozyuma katkı sunacak olan 60 bilim insanıyla birlikte amacımız, sadece Van ve Bitlis için değil Türkiye ve dünya için önemli bir ekolojik değer olan Van Gölü hakkında bilimsel verilere dayanan bir bilgi havuzu oluşturmak, master planına zemin hazırlamaktır. Bütün dünyanın artık yakından tanıdığı Van Gölü'nü ve kıyılarını korumak, sahip olduğumuz bu eşsiz mirası gelecek nesillere bırakmak bizim için büyük bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Cemal Taşar, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu katıldı.

FOTOĞRAF 5 Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle Bursa kıyılarında Gemlik ve Mudanya ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti. Marmara Denizi’nde aylardır etkili olan ’müsilaj’ yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi. Uydu fotoğraflarında salyanın Marmara Denizi’nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol’ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında deniz salyası tabakasının Marmara’da ulaştığı boyutu ortaya koydu. Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor. Bursa’nın Mudanya ilçesindeki sahilleri ve yat limanını kaplayan deniz salyası temizlenmeyi bekliyor. İhlas Haber Ajansı tarafından dün drone görüntülerinde müsilaj tabakasının balıkçı teknelerinin çevresini kapladığı ve denizde ne kadar büyük bir alana etki ettiği gözler önüne serildi. Marmara Denizi’nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası mağduru olan ilçe sakinleri tabakanın biran önce temizlenmesini umut ediyor. Marmara Denizi'ndeki deniz salyaları uydudan bile gözüküyor Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor. Pendik Marina'yı da deniz salyaları tamamen kapladı. Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredekilerde endişeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti. Balıkçılık yapan Ercan Erin, Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok. Ben 10 sene önce bunu gördüm. İskelelerden midye çıkartıyorduk. O zaman bu kadar değildi. Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle şeklinde konuştu. Deniz salyası Pendik Marina'yı beyaza boyadı Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Marmara Denizi'ni bir süredir esir alan müsilaj (deniz salyası) bu kez de Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde görüldü. İDO Bursa Terminali önünde geniş bir alanda görülen deniz salyası vatandaşları da tedirgin etti. Uzmanlar kıyılarda yumurtlayan balıkların zor durumda olabileceğinin altını çizerken, sadece doğal sonuçlardan değil denize deşarj edilen şehirsel ve sanayi atıklarının bu tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğu belirtiliyor. Mudanya Sahilleri de deniz salyası ile kaplandı Mudanya Sahilleri de deniz salyası ile kaplandı Deniz renk değiştirdi: Deniz salyası yayılmaya devam ediyor Tüm Marmara sahillerini etkisi altına alan deniz salyası Bursa'nın Mudanya ilçesi sahil şeridinde de tedirginliğe sebep oldu.

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