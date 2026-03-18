Ceyhan'dan dünyaya petrol akışı

Orta Doğu’da artan gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki abluka küresel enerji arzını tehdit ederken, Irak petrolünün Türkiye üzerinden sevkiyatı yeniden başladı. Kerkük sahalarından çıkarılan ham petrol, Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günlük 170 ila 250 bin varillik akışın başladığını açıkladı.
Irak hükümeti, Kerkük petrol sahalarından çıkarılan ham petrolün, Kuzey Irak Kürt Yönetimi (IKBY) üzerinden Türkiye’ye taşınarak Ceyhan’a sevkiyatını yeniden başlattı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu an itibariyle akış başladı. Günlük yaklaşık 170 bin ila 250 bin varillik bir akış olacak" açıklamasını yapmıştı.