Çeyrek altın 736 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 13 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,87 düşüşle 454,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: