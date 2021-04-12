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Ekonomi Çeyrek altın 736 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Çeyrek altın 736 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,87 azalışla 454,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 13 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşıda altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 13 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,87 düşüşle 454,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,00 458,20 454,00 454,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.018,00 3.039,00 2.992,00 3.013,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 417,70 421,70 414,00 418,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.949,00 2.969,00 2.924,00 2.944,00
  • Yarım Ziynet 1.475,00 1.485,00 1.462,00 1.472,00
  • Çeyrek Ziynet 737,00 742,00 731,00 736,00
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