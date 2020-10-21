Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 787 lira oldu

Kendisini Oktay Yıldırım olarak tanıtan kişinin, düğünden önce yapılan kına gecesine de katıldığını belirten Delibaş, Adam kına günü keşfe gelmiş, benle ilgili bilgiler almış. Nerede çalıştığımı, ne iş yaptığımı, düğünün nerede olacağını sormuş. Düğüne gelerek sahte altını Oktay Yıldırım ismiyle vermiş. Bir saat sonra gelip, geri istemiş. Kutudan bir çeyrek altın bu kişiye verilmiş. Biz borcumuzu ödemek için altınları bozdurmaya gidince çeyrek altınlardan birinin sahte olduğunu öğrendik. Kameraları izleyince bu kişinin altını değiştirdiğini anladık. Polise şikayetçi olduk. Yaşadığımız bu olay diğer evlenecek çiftlere örnek olsun. Benzer durumla karşılaşmamak için önlem alsınlar diye konuştu.