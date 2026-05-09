Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Cezayir LNG'si Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak

Cezayir LNG'si Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak

Haber Merkezi
04:009/05/2026, Cumartesi
G: 9/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Cezayir LNG'sini Avrupa'ya taşımaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yıllık 4,4 milyar metreküplük LNG alımını yeniden 6-6,5 milyar metreküp seviyesine çıkaracaklarını söyledi. Bayraktar, Cezayir gazının Türkiye üzerinden özellikle Bulgaristan hattıyla Güneydoğu Avrupa'ya ulaştırılması için de düğmeye basıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında mevcut doğal gaz anlaşmasının genişletilmesi ve süresinin uzatılması için yeni görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Türkiye'nin yıllık 4,4 milyar metreküplük LNG alımını yeniden 6-6,5 milyar metreküp seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, Cezayir gazının Türkiye üzerinden özellikle Bulgaristan hattıyla Güneydoğu Avrupa'ya ulaştırılması için de ortak çalışma yürütüldüğünü söyledi.

5 İLA 10 YILLIK YENİ ANLAŞMA

Külliye'de gazetecilerle sohbet toplantısında konuşan Bayraktar, mevcut LNG anlaşmasının Eylül 2027'de sona ereceğini anımsatarak, bu yıl içinde yeni bir anlaşmanın imzalanabileceğini ifade etti. Türkiye'nin uzun vadeli alım taahhüdü vermeye hazır olduğunu belirten Bayraktar, Avrupa ülkelerinin uzun süreli kontratlarda çekingen kaldığını, Ankara'nın ise 5 ila 10 yıllık yeni anlaşmalara açık olduğunu dile getirdi.

BULGARİSTAN ÜZERİNDEN AVRUPA'YA

Cezayir LNG'sinin Avrupa’ya taşınmasına ilişkin teknik altyapıya da değinen Bayraktar, gazın önce Türkiye'ye getirileceğini, ardından LNG'nin Türkiye'deki tesislerde gazlaştırılarak Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesinin planlandığını kaydetti.

Görüşmelerde enerji aramacılığı alanında da iş birliği başlıkları öne çıktı. Bayraktar, Türkiye Petrolleri ile Cezayir'in milli petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında, Cezayir açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yürütülmesinin gündeme geldiğini belirtti. Projede Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin kullanılmasının planlandığı ifade edildi.


#Cezayir
#LNG
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
8 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİKİ KESİNTİSİ! BEDAŞ duyurdu, elektrik kesintisi listesi açıklandı: Saatler sürecek