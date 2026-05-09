Cezayir LNG'si Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında mevcut doğal gaz anlaşmasının genişletilmesi ve süresinin uzatılması için yeni görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Türkiye'nin yıllık 4,4 milyar metreküplük LNG alımını yeniden 6-6,5 milyar metreküp seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, Cezayir gazının Türkiye üzerinden özellikle Bulgaristan hattıyla Güneydoğu Avrupa'ya ulaştırılması için de ortak çalışma yürütüldüğünü söyledi.

5 İLA 10 YILLIK YENİ ANLAŞMA

Külliye'de gazetecilerle sohbet toplantısında konuşan Bayraktar, mevcut LNG anlaşmasının Eylül 2027'de sona ereceğini anımsatarak, bu yıl içinde yeni bir anlaşmanın imzalanabileceğini ifade etti. Türkiye'nin uzun vadeli alım taahhüdü vermeye hazır olduğunu belirten Bayraktar, Avrupa ülkelerinin uzun süreli kontratlarda çekingen kaldığını, Ankara'nın ise 5 ila 10 yıllık yeni anlaşmalara açık olduğunu dile getirdi.

BULGARİSTAN ÜZERİNDEN AVRUPA'YA

Cezayir LNG'sinin Avrupa’ya taşınmasına ilişkin teknik altyapıya da değinen Bayraktar, gazın önce Türkiye'ye getirileceğini, ardından LNG'nin Türkiye'deki tesislerde gazlaştırılarak Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesinin planlandığını kaydetti.

Görüşmelerde enerji aramacılığı alanında da iş birliği başlıkları öne çıktı. Bayraktar, Türkiye Petrolleri ile Cezayir'in milli petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında, Cezayir açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yürütülmesinin gündeme geldiğini belirtti. Projede Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerinin kullanılmasının planlandığı ifade edildi.



