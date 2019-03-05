Ekonomi CHP Türkiye Uzay Ajansının kuruluşunun iptali için AYMye başvurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

CHP Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluşunun iptali için AYM'ye başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu söyledi. Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu söyledi.

Bakan Varank, sosyal medya hesanından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak."

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