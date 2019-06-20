CHP'li belediyelerde zulüm başladı: Bem-Bir-Sen üyesine akıl almaz iş listesi

Mart yerel seçimlerin ardından AK parti'den CHP'ye geçen belediyelerde işçiler için adeta yıkım yaşandı. Gelinen noktada el değiştiren belediyelerde sendikal hak ve özgürlükler adeta askıya alındı.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bem-Bir-Sen'e (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası) binlerce çalışan sistematik olarak baskı ve operasyona maruz kaldı.

7 BİN KİŞİ İSTİFA ETTİRİLDİ

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Antalya ve Tunceli’de mobbingden tehdide, sürgünden işten çıkarılmaya kadar çok sayıda baskıya maruz kalan 53 sözleşmeli personel işten atılırken, 100’e yakın sendika yöneticisi ise sürgüne yollanmış, 7 bin Bem-Bir-Sen üyesi ise tehdit ve baskı ile istifa ettirilerek başta KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen, Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tüm Yerel-Sen olmak üzere başka sendikalara zorla üye yaptırılmış.

İşten atılan, sürülen ve istifa ettirilen personel sayıları.

HİZMET-İŞ ÜYELERİNE KIYIM

Belediyelerde çalışan işçilerden ise Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasında ise 742 işçinin işten atıldığı, 50 sendika üyesinin sürgün edildiği, 12.500 üyenin de baskıyla istifa ettirildiği ortaya çıktı.

6 BELEDİYE İÇİN SUÇ DUYURUSU

Bem-Bir-Sen, yaşanan sendikal baskılarla ilgili olarak hak ihlallerinin yaşandığı Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyesi başkanları ve yöneticileri hakkında 18 Haziran’da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İçişleri Bakanlığına da sendikal baskı yapan belediyelerle ilgili inceleme ve soruşturma talebi iletildi.

Resmi verilere göre yerel yönetimler hizmet kolunda toplam 7 sendika yer alıyor. Bem-Bir-Sen ise hizmet kolunda kendi dışında faaliyet gösteren 6 sendikanın 40 bin olan toplam üye sayısından 30 bin daha fazla üyeye sahip güçlü bir sendika olarak öne çıkıyor.

İşçi kıyımları sonrasında Bem-Bir-Sen teşkilatları çok sayıda ilde sokaklara indi.

BAŞKANIN SELAMI İLE İSTİFA BASKISI

Çalışanların iradesine saygı gösterilmeden baskıyla yapılan istifalarda belediye yöneticilerinin etkisi ve dahli olduğuna dair veriler de bulunuyor. Baskıya muhatap olanlarla yapılan görüşmelerde sendikal baskılar konusunda bazı belediye başkanlarının bilgisi olduğu ifade edilirken, bazen de belediye başkanlarının adı ve gücü kullanılarak bu baskıların yapıldığı dile getirildi. Hatta bazı sendikacıların “belediye başkanının selamını getirdik bizim sendikamıza üye olacaksınız” tehdidiyle BemBir-Sen üyelerini istifaya zorlandıkları ifade edildi.

REKLAM

MASALARA İSTİFA VE ÜYE FORMU KONULDU

CHP ve HDP’li belediyelerde Bem-Bir-Sen üyelerine yönelik sendikal baskılar çeşitli biçimlerde gerçekleşiyor. Seçimin hemen ertesi gününde birçok belediyede memurlar mesaiye başlarken masalarına

mevcut sendikalarından istifa etmeleri ve söz konusu partilerin yandaş sendikalarına üye olmaları için istifa formu ve üyelik formu konuldu. Bunun dışında Bem-Bir-Sen üyelerinin cep telefonlarına mesajlar gönderilerek Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen’e üye olmaları yönünde baskı yapıldı.

AK Partiden CHP’ye geçen Küçükçekmece Belediyesinde çalışan Bem-Bir-Sen üyeleri ilk günlerde baskıyla istifa ettirilerek, kalan üyelere ise şu mesaj gönderildi;

SKANDAL GÖREVLENDİRME!

31 Mart'ta AK Parti’den CHP’ye geçen Ardahan Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Faruk Demir, Bem-Bir-Sen Ardahan İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Toptaş’ı vekil müdür olarak görev yaptığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden alarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü emrine verirken, aynı gün skandal bir görevlendirme yazısıyla bir çalışanın tek başına yapamayacağı çok sayıda iş yükledi.

Bem-Bir-Sen Ardahan İl BaşkannYardımcısı Erdoğan Toptaş için verilen görevlendirme yazısı.

Skandal yazıda yapılacak işler şu şekilde sıralandı:

1. Terminalde otobüs, minibüs, TIR ve ağır tonajlı araçların saat kaçta giriş yaptıkları, plakaları ve hangi ilden geldikleri,

2. Gelen yolcu otobüslerinin günün hangi saatinde ve kaç yolcu ile geldikleri, (fotoğraf çekimi ile tespit edilecek)

3. Terminalden hareket eden yolcu otobüslerinin günün hangi saatinde ve kaç yolcu ile ayrıldıkları, (fotoğraf çekimi ile tespit edilecek)

4. Giriş-çıkış yapan aracın hangi yöntem ile ücretlendirildiği,

REKLAM

5. TIR ve ağır tonajlı araçların ilimize ne tür yük taşıdığı, kaç yıldır ilimize gelip gittiği, memnuniyeti ve beklentileri, muhattap olunan kişilerin adı-soyadı ile iletişim bilgileri (tel. numaraları)

6. Yapılacak tespit ve çalışmaların bizzat Erdoğan TOPTAŞ tarafından yüzyüze, tarih ve saat belirtilerek yapılması,

7. Yapılacak tüm çalışmalar günlük olarak mesai saati bitiminde Özel Kalem Müdürlüğüne imza karşılığı teslim edilecektir.

14 Haziran 2019 tarihli Yeni Şafak gazetesindeki sürgün haberi.

ORKESTRA ŞEFİ MEZAR KAZICISI OLDU

AK Parti’den CHP’ye geçen Bilecik Belediyesinde ise dikkat çekici bir sürgün vakası yaşandı. CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyede orkestra şefi olarak çalışan Ayhan Çil’i 31 Mart mahalli seçimlerinden sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürgün etti. Yüzlerce öğrenciye müzik eğitimi veren Çil, 10 Haziran’dan bu yana mezar kazıcı olarak görev yapıyor.

25 YILDIR BASKI YOK

Bem-Bir-Sen üyelerine yönelik baskılar sadece bu belediyelere özgü değil. Birçok belediyede baskılar farklı yöntemlerle devam ediyor. İstifa ettirilen üyelerin listelerine bakıldığında yönetimi değişen birçok belediyede işverenlerin baskıları görülüyor. Refah Partisi’nden AK Parti’ye kadar 25 yıldır belediye yönetimleri aynı siyasi gelenekten gelenler tarafından yönetilmesine rağmen çoğulcu bir yapıyla her sendikanın üyeleri bulunuyor.

Aşağıda son 10 yılda farklı sendikaların üye sayıları yer alıyor.





Tabloya bakıldığında 25 yıl içinde diğer sendikalara baskı yapılmadığı görüldü. Son resmi verilerin yayınlandığı 2018 tarihinde Ankara’da Bem-Bir-Sen’in 5.363 üyesi, Tüm Bel-Sen’in 2.277 üyesi,Türk Yerel Hizmet-Sen’in 695 üyesi bulunuyor. Burada yer alan resmi rakamlar sendikal çoğulculuğun 25 yıldır baskıya uğramadığını gösteriyor. Ancak Ankara Büyükşehir’de CHP’li belediyesinde iki buçuk ay içinde Bem-Bir-Sen üyesi 1304 kişinin istifa ettirilmesi sendikal baskının göstergesi.

REKLAM

İŞÇİLERE DE SÜRGÜN

Sendikal baskı, sürgün ve işten atmalara sadece belediyelerdeki memurlar değil işçiler de maruz kalmıştır. Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 742 işçi işten atılmış, 50 sendika üyesi sürgün edilmiş, 72 belediyeden yaklaşık 12.500 sendika üyesi ise baskıyla istifa ettirilmiştir.

Sendikal baskılarla istifa ettirilen bazı belediyelere ilişkin veriler: