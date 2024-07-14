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Ekonomi

Çiftçi desteğinden personel de yararlansın

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çalışan personel, bakanlık tarafından çiftçiye verilen desteklerden faydalanmak istiyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 06:14 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hem memuriyet yapan hem de tarımla uğraşan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları, söz konusu talebi gündeme taşıdı. Bakanlık ile Toç-Bir Sen arasında yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısında bu talep gündeme taşındı.


YASAL SINIRLAMA YOK

Devlet memurlarının ziraat odalarına kayıt yapılması, çiftçi belgesi alması, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olması ile ilgili olarak 657 Devlet Memurları Kanunu’nda herhangi bir yasal sınırlama bulunmuyor. Yani bakanlık personeli aynı zamanda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunuyorsa söz konusu desteklerden yararlanabilir. Ancak özellikle son dönemlerde yayımlanan desteklemelere ilişkin tebliğlerde, kamu görevlilerinin alet, ekipman, bina gibi desteklemelerden yararlanamayacağına dair ifadelere yer veriliyor. Bu nedenle bu personel desteklerden faydalanamıyor.


KURULA SEVK EDİLDİ

Toç-Bir Sen toplantıda, çiftçilik yapmasında hiçbir yasal engel bulunmayan ve hatta mesleki bilgi ve donanımı ile en yüksek standart ve verimlilikle tarımsal üretim potansiyeli bulunan bakanlık personelinin de desteklemelerden faydalandırılmasının sağlanmasını talep etti. Talep ile ilgili olarak mevzuat değişikliği yapılması gerektiği için, talebin Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi. Kuruldan çıkacak karar, talebin karşılanıp karşılanmayacağında belirleyici olacak.


#Ekonomi
#çiftçi
#destek
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