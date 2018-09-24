Ekonomi Çiftçiler gübre fiyatında indirime sevindi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçiler gübre fiyatında indirime sevindi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını açıklaması, çiftçileri sevindirdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 15'lere varan indirim sağlayacağı açıklaması, çiftçileri sevindirdi.

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, yaptığı açıklamada, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirimin sevinç yaşattığını söyledi.

Çiftçinin gübre bulmakta zorlandığını belirten Akgün, şöyle konuştu:

  • "İnsanlar bulduğu yerden bir an önce gübresini tedarik etmeye çalışıyor. Yani esasında gübresini almış olanlar da bu indirme dahil edilmelidir. Bakanlığın yapmış olduğu açıklama derhal hayata geçirilebilir. Bir anlamda geç kalmış bir karar olarak görüyoruz ama tabii olumlu karşılıyoruz. Çünkü artık gübresiz üretim yapmak neredeyse sıfır üretim anlamına geliyor. Gübre olmazsa olmazlarımızdan biridir. Edirne ve Trakya çiftçisi olarak tahlillere göre gübre kullanıyoruz. Ama gerçekten piyasada gübre açısından sıkışıklık olduğunu da görüyoruz."

"Gübre fiyatlarında kalıcı çözüm isteniyor"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacak olmasının çiftçiyi az da olsa rahatlatacağını dile getirdi.

Gübre fiyatlarına kalıcı çözüm bulunması gerektiğini belirten Şaylan, çiftçinin son yıllarda girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etti.

Çiftçilere yönelik tarım politikalarının doğru yönetilmesi gerektiğini anlatan Şaylan, gübre fiyatlarının yanı sıra akar yakıtta da indirimler yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakan açıkladı: Yüzde 15 indirim yapılacak
EKONOMİ
Bakan açıkladı: Yüzde 15 indirim yapılacak

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu
MHP'nin af teklifi Meclis'te

MHP'nin af teklifi Meclis'te
Bankaların gözü Hazine’de

Bankaların gözü Hazine’de
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde
Yıkıcı cevap vereceğiz

Yıkıcı cevap vereceğiz
PKK Kerkük'e sızıyor

PKK Kerkük'e sızıyor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.