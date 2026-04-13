Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Çiftçiye dev destek: Yüzde 75 hibeli tohum dağıtılacak

10:3013/04/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
TAKE Projesi kapsamında hibe tohumlar çiftçilerle buluşuyor.

Kütahya’nın Simav ilçesinde çiftçilere yönelik önemli bir destek programı hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yapılacak.

Kütahya'da 16 köyde yaklaşık 800 çiftçiye 3 bin 200 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu, 17 köyde yaklaşık 80 çiftçiye 2 bin 500 kilogram nohut tohumu, 14 köyde yaklaşık 50 çiftçiye bin 100 kilogram kuru fasulye tohumu, ayrıca 3 köyde 765 kilogram yağlık aspir tohumu, 5 köyde 2 bin 360 kilogram korunga tohumu, ayrıca 43 arıcıya 4 bin 84 kilogram fondan şeker desteği sağlanacak.

Tohum dağıtım programına AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ile birlikte ilçe protokolü katıldı. Milletvekili Biçer, yapılan desteklerle birlikte yaklaşık 2,5 milyon TL’lik hibe sağlandığını ve yıl sonunda 25 milyon TL’lik tarımsal gelir hedeflendiğini belirtti.

Üretimi artırmaya, tarımsal verimliliği güçlendirmeye ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya yönelik bu desteklerin tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Biçer,
"Çiftçilerimize bereketli bir sezon temenni ediyoruz. Üreten, gelişen ve büyüyen bir Simav için çalışmaya devam ediyoruz"
ifadelerine yer verdi.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Gaziantep sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? TOKİ anahtar teslim takvimini duyurdu