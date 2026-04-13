Çiftçiye dev destek: Yüzde 75 hibeli tohum dağıtılacak

Kütahya’nın Simav ilçesinde çiftçilere yönelik önemli bir destek programı hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yapılacak.
Kütahya'da 16 köyde yaklaşık 800 çiftçiye 3 bin 200 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu, 17 köyde yaklaşık 80 çiftçiye 2 bin 500 kilogram nohut tohumu, 14 köyde yaklaşık 50 çiftçiye bin 100 kilogram kuru fasulye tohumu, ayrıca 3 köyde 765 kilogram yağlık aspir tohumu, 5 köyde 2 bin 360 kilogram korunga tohumu, ayrıca 43 arıcıya 4 bin 84 kilogram fondan şeker desteği sağlanacak.
Tohum dağıtım programına AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ile birlikte ilçe protokolü katıldı. Milletvekili Biçer, yapılan desteklerle birlikte yaklaşık 2,5 milyon TL’lik hibe sağlandığını ve yıl sonunda 25 milyon TL’lik tarımsal gelir hedeflendiğini belirtti.