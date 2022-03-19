Ekonomi Çiftçiye mobil güneş paneli desteği Elektrik maliyeti hesaplı hale getirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçiye mobil güneş paneli desteği: Elektrik maliyeti hesaplı hale getirilecek

Elektriği en çok sulamada kullanan çiftçilerin enerji ihtiyacı için mobil güneş paneli formülü gündemde. Bu sorunu çözmek için mobil güneş panellerinin devreye alınması planlanıyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Çiftçiye mobil güneş paneli desteği: Elektrik maliyeti hesaplı hale getirilecek
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Elektriği en çok sulamada kullanan çiftçilerin enerji ihtiyacı için mobil güneş paneli formülü gündemde. Bu sorunu çözmek için mobil güneş panellerinin devreye alınması planlanıyor. Çiftçi güneş panelini tarlasına götürüp sulamasını yapacak. İşi bitince tekrar mobil paneli istediği yere taşıyıp elektrik üretebilecek. Özellikle tarımsal sulamada kullanılan enerjinin daha uygun maliyetli olması için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda güneş enerjisi ile tarımsal sulama sistemi yaygınlaştırılacak.

EN AZ MALİYETLE SULAMA FIRSATI

Mobil güneş panelleri ile çiftçi, traktörüne attığı paneli tarlasına götürecek. Panel devreye girince kuyudan su çekecek ve sulamasını yapacak. İşi bitince de paneli istediği yere götürüp elektrik kullanabilecek. Mobil güneş paneli sistemi sayesinde çiftçi tarlasını en az maliyetle sulayacak.

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