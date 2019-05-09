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Ekonomi Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Çiftlik Bank' sanıkları hakim karşısına çıkıyor

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik açılan dava kapsamında, 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi AA
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın .
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın .

Sanıklar hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 500 sayfalık iddianame Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Bu kapsamda ilk duruşma yarın gerçekleştirilecek. Yarın ve 13, 14, 15, 16, 17 Mayıs tarihlerinde görülecek duruşmalarda, sanıklar ve avukatlarının beyanları alınacak.

Sanıkların beyanlarının tamamlanmasının ardından iddianamede mağdur olarak yer alan 3 bin 762 kişinin beyanlarına da başvurulacak.

SANIKLARA REKOR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gelir getirme vaadiyle oynanan ve sisteme yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemleri ve ticaret şirketlerini araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık suçları işlendiği ve elde edilen suç gelirlerinin de aklandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara da el konulduğu kaydediliyor.

Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği aktarılan iddianamede, Türkiye'de bulundukları bilinmekle beraber henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun da yakalama emriyle halen arandıkları ifade ediliyor.

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  • İddianamede, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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