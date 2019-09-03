Ekonomi Çin, ABDye karşı dava açtı
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin, ABD’ye karşı dava açtı

Çin Ticaret Bakanı Shan, ithal tarifelerini yükseltme gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD’ye karşı dava açtığını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD, Pazar günü Çin’den ithal edilen ayakkabı, akıllı saatler, TV setlerine yüzde 15’lik ek gümrük vergisi uygulamaya başlamış, Çin de buna karşılık olarak ABD’den ithal edilen ham petrol ithalatına ek vergi uygulamasını devreye almıştı.

Son gelişmelerden sonra Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, son gümrük vergilerini artırma hareketiyle Çin ile ABD arasında Osaka’da varılan anlaşmanın ihlal edildiğini belirtti.

Shan, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre kanuni haklarını savunacağını kaydetti.

Tehlike kapıya dayandı: Sadece bir ilde 2 bin 500 korsan var
EKONOMİ
Tehlike kapıya dayandı: Sadece bir ilde 2 bin 500 korsan var
Tehlike kapıya dayandı

Tehlike kapıya dayandı

Önce bozuyorlar sonra 15 katı fiyatla açmaya çalışıyorlar.
ABD yine yalan söyledi

ABD yine yalan söyledi

PKK'ya artık Türkiye size dokunmayacak garantisi.
15 gündevam edecek

15 gün
devam edecek

​Araç sigortalarına ilişkin yeni açıklama geldi.
2 il için<br>kuvvetli uyarı

2 il için
kuvvetli uyarı

​Meteoroloji vatandaşları ani baskınlara karşı uyardı.
Sürücüsü<br>kalp krizi geçirdi

Sürücüsü
kalp krizi geçirdi

Sulama kanalına uçan otomobilde 1 kişi öldü.
Altın doları solladı

Altın doları solladı

​Yılbaşından bu yana yatırımcısını sevindirdi.
Sahih-i Buhari<br>10 günde hatmedildi

Sahih-i Buhari
10 günde hatmedildi

500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.
Tabanda restorasyon

Tabanda restorasyon

​Aykırı davrananlar tespit edilerek istifası istenecek.
Her gün zam

Her gün zam

'Zam yapılmadı' diyerek bir de yalan söyledi.
Hayata <br>yan bakanlar

Hayata
yan bakanlar

Sokaklarda ve pistlerde drift yapanlara sorduk.
Falcao resmen <br>Galatasaray'da

Falcao resmen
Galatasaray'da

Transfer etkileyici bir video ile duyuruldu.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

​Kıran Operasyonu kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Eymen'in katilleri tutuklandı

Eymen'in katilleri tutuklandı

5 yaşındaki çocuğu döve döve öldürmüşlerdi.
AK Parti'den<br>4 isme ihraç talebi

AK Parti'den
4 isme ihraç talebi

AK Parti MYK toplantısından ihraç kararları.
Askerlerini çekiyor

Askerlerini çekiyor

​2001 yılında başlayan işgalde yeni dönem.
Fenerbahçe'de <br>bir devir sona erdi

Fenerbahçe'de
bir devir sona erdi

​Sarı lacivertlilerin tecrübeli kalecisi futbola veda etti.
TSK<br>hazırlığını yapıyor

TSK
hazırlığını yapıyor

​AK Parti'den 'güvenli bölgeye' ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.