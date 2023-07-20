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Ekonomi

Çin ile ABD arasında çip gerilimi: Misilleme yaparız

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, ABD'nin Çin'in özellikle çip sektörü ve yatırımlarını hedef alan ulusal güvenlik önlemlerine misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu.

07:52 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Şie, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin'e yönelik adımlarını ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.


ABD'nin, çipler dahil olmak üzere Çin'e ihracat kontrolleri koyarken ve yaptırımlar uygularken Çin'in de sessiz kalamayacağını belirten Şie, "Çin, kılını kıpırdatmadan öylece duramaz. Provokasyon yapmayacağız ama yapılan provokasyonlardan da korkamayacağız. Yani Çin gereken yanıtı verecektir." uyarısında bulundu.


Çin'in ABD'nin adımlarına "kısasa kısas" ilkesiyle yaklaşmadığını vurgulayan Şie, "Biz bir ticaret ya da teknoloji savaşı istemiyoruz. Biz demir perdeye ve silikon perdeye veda etmek istiyoruz." ifadesini kulandı.


Şie, Çin'in bir süredir kamuoyu önüne çıkmayan Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın nerede olduğuna ilişkin soruya "Düşündüğünüz için teşekkürler." yanıtını vermekle yetindi.


Çin ve ABD arasındaki çip gerilimi

Amerikan basınındaki haberlerde, ABD Ticaret Bakanlığının Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin ile diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için bu ay harekete geçebileceği belirtilmişti.

Çin de çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle kısıtlamıştı.




#ABD
#Çin
#Çip gerilimi
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