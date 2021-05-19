Ekonomi Çin kripto para işlemlerine sınırlama getirdi Bitcoin 40 bin doların altına geriledi
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Çin kripto para işlemlerine sınırlama getirdi: Bitcoin 40 bin doların altına geriledi

Çin salı günü, finansal kurumların ve ödeme şirketlerinin kripto para birimi işlemleriyle ilgili hizmetler sunmasını yasakladı ve yatırımcıları da spekülatif kripto ticaretine karşı uyardı. İşlemlere getirilen sınırlama sonrası son günlerde düşme eğiliminde olan Bitcoin uzun zaman sonra 40 bin doların altını gördü.

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Çin kripto para işlemlerine sınırlama getirdi: Bitcoin 40 bin doların altına geriledi
Çin, bireylerin kripto para bulundurmalarını engellemedi.

Kripto paralar içerisinde en popüler olanı Bitcoin, 24 saat içerisinde ortalama yüzde 9 değer kaybederek 38 bin 940 dolara geriledi.

Böylece nisan ayında 64 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran kripto para, yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş oldu.

Bir diğer kripto para Ethereum da yüzde 15 civarı değer kaybederek 2 bin 800 dolar seviyesine indi.

Her iki kripto parada yaşanan düşüş geçen hafta Elon Musk'un Bitcoin ile Tesla alımına son verdiğini açıklaması sonrası başladı.

Tesla'nın elindeki Bitcoinleri sattığı yönündeki spekülasyonlar da düşüşte etkili oldu. Elon Musk daha sonra Tesla'nın Bitcoin satmadığını açıklamıştı.

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Yatırımcıları uyardı

Çin salı günü, finansal kurumların ve ödeme şirketlerinin kripto para birimi işlemleriyle ilgili hizmetler sunmasını yasakladı ve yatırımcıları da spekülatif kripto ticaretine karşı uyardı.

Söz konusu adım, Çin'in gelişen dijital ticaret piyasasını sınırlandırması yolunda attığı son adım olarak kayıtlara geçti.

Çinli üç sektör birimince salı günü yapılan ortak açıklamada, "Yasak kapsamında, bankalar ve çevrimiçi ödeme kanalları dahil bu tür kurumlar, müşterilere kayıt, ticaret, takas ve ödeme gibi kripto para birimini içeren herhangi bir hizmet sunmamalı." denildi.

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Açıklamanın devamında, "Son dönemlerde kripto para birimi fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi ve düştü. Kripto para birimi ile spekülatif ticaret, insanların mülklerinin güvenliğini ciddi şekilde ihlal ederek ve normal ekonomik ve finansal düzenlerini bozarak yeniden döndü" ifadelerine yer verildi.

Bu arada Çin, kripto borsalarını ve kriptopara arzını yasaklasa da bireylerin kripto para bulundurmalarını engellemedi.

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