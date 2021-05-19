Kripto paraya bir darbe de Çin'den: Sınırlama getirince Bitcoin 40 bin doların altına düştü

Euronews'in haberine göre; kripto paralar içerisinde en popüler olanı Bitcoin, 24 saat içerisinde ortalama yüzde 9 değer kaybederek 38 bin 940 dolara geriledi.

Böylece nisan ayında 64 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran kripto para, yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş oldu.

Bir diğer kripto para Ethereum da yüzde 15 civarı değer kaybederek 2 bin 800 dolar seviyesine indi.

Her iki kripto parada yaşanan düşüş geçen hafta Elon Musk'un Bitcoin ile Tesla alımına son verdiğini açıklaması sonrası başladı.

Tesla'nın elindeki Bitcoinleri sattığı yönündeki spekülasyonlar da düşüşte etkili oldu. Elon Musk daha sonra Tesla'nın Bitcoin satmadığını açıklamıştı.

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Yatırımcıları uyardı

Çin salı günü, finansal kurumların ve ödeme şirketlerinin kripto para birimi işlemleriyle ilgili hizmetler sunmasını yasakladı ve yatırımcıları da spekülatif kripto ticaretine karşı uyardı.

Söz konusu adım, Çin'in gelişen dijital ticaret piyasasını sınırlandırması yolunda attığı son adım olarak kayıtlara geçti.