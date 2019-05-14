Çin misilleme yaptı dolar yükselişe geçti

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın hamleleri ile düşüşe geçerek 5,95 seviyelerine kadar geri çekilen Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından dün yeniden 6,10'un üzerine çıktı.

ABD-Çin arasında tansiyonun yeniden yükselmenin etkisiyle de yukarı yönlü harekete geçen dolar dünkü kapanışı 6,0594'ten yaptı.

ABD ile Çin arasında cuma günü devam eden ticaret müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması ve ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararının yürürlüğe girmesinin ardından Çin'den beklenen misilleme dün geldi.

Çin, Haziran'dan itibaren toplam 60 milyar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile yüzde 25 arasında gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Kararın etkisiyle yükselişle başlayan dolar saat: 07:50 itibariyle 6,10 seviyesine yeniden yaklaştı.

Dolar aynı dakikalarda 6,0979, Euro ise 6,8583 bandında işlem gördü.

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