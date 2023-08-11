Çin ordusunun gazetesi Baykar'ın insansız hava araçları geliştirmedeki başarısını övdü

Kızılelma-Akıncı-Bayraktar TB2
Çin Halk Kurtuluş Ordusunun yayın organı "PLA Daily"de yayımlanan tam sayfalık makalede, şirketin son 20 yıldaki gelişimindeki kritik dönüm noktaları anlatıldı.
Makalede, Baykar'ın hızlı yükselişinin, dışarıdan siyasi kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Türk savunma sanayisinin yerli imkanlarla önemli sıçrama yaratmasının örneği olduğu vurgulandı.
"Değişimin gücü, sessizce biriktirildi"
Selçuk Bayraktar'ın 2007 ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsündeki (MIT) doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndükten sonra Baykar’a teknoloji alanında liderlik ettiğinin belirtildiği makalede, 13 farklı alandan, yaş ortalaması yalnızca 27 olan binlerce mühendisten oluşan ekip kurduğu aktarıldı.
Makalede, Baykar'ın insansız hava araçlarının ardından geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına büyük katkı sağladığı kaydedildi.
Makalede, Baykar'ın SİHA’ların muharebe kapasitesini desteklemek üzere Kemankeş mini seyir füzelerini kullanmaya başladığı, SİHA’lardan fırlatılan ve hedefini kendileri belirleyebilen seyir füzelerinin, bir saat boyunca uçarak turbojet motorlarıyla hedefleri takip edebildiği ve 200 kilometreden daha uzak hedefleri vurabildiği bilgisi paylaşıldı.
Baykar’ın savaş alanı içinde ve dışında üstün performans gösteren İHA’larının son yıllarda satış patlaması yaşadığına işaret edilen makalede, "İHA’lar yaklaşık 20 ülkeye satıldı. Bu sayede bir dizi gelişmekte olan ülke hassas hava saldırısı taktikleri ve insansız savaş konseptleri öğrenirken, bu durum bölgesel çatışmaları da etkiledi." değerlendirmesi yapıldı.
Makalede, Baykar'ın yalnızca 10 yılda Türk savunma sanayisinde lider konumuna geldiği, bu hızlı yükselişin Türk hükümetinin güçlü desteğinden de ayrı düşünülemeyeceği vurgulanarak, Selçuk Bayraktar'ın "Üst düzey planlama vizyonu, Türk işletmelerinin gelişimini hızlandırmakla kalmıyor, ülkenin yüksek teknoloji alanında gelişmesini ve ilerlemesini teşvik ediyor, ulusal bağımsızlığını ve gücünü pekiştiriyor.’’ sözlerine yer verildi.