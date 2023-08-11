Çin ordusunun gazetesi Baykar'ın insansız hava araçları geliştirmedeki başarısını övdü

Baykar, Bayraktar Akıncı ihracatı ile savunma ve havacılıkta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracat anlaşmasını geçen hafta Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile imzaladı. ABD’nin önde gelen savunma sanayi yayınlarından Breaking Defense, Baykar'ın Suudi Arabistan'la imzaladığı savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin önemine ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise yaptığı açıklamada, Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığını belirterek, "İş birliği yaptığımız ortaklarımız Aselsan ve Roketsan da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı." ifadelerini kullandı.