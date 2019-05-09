Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz

ABD'nin korumacılık eğilimleri ve ticaret savaşlarıyla küresel kriz yeni bir aşamaya doğru evriliyor.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He’nin başkalık ettiği bir heyetin Washington ziyareti için yola çıktığı ve Çin’in çıkarlarını koruma konusunda hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Çin’in ABD’nin gümrük vergisi artırımına bir yanıt verileceği yinelenirken, herhangi bir detay verilmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi'nin "2019 Tayvan Güvence Yasası"nı onaylamasına tepki gösterdi, Amerikan makamları nezdinde ciddi girişimde bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu yasanın, Tek Çin prensibini ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildirinin hükümlerini ihlal ettiğini hatırlayan bakanlık sözcüsü Geng Shang, Çin'in içişlerine "kaba bir şekilde" müdahale edildiğini söyledi.

Çinli sözcü, ABD tarafının önemli alanlarda ikili işbirliğini tahrip edecek adımlardan kaçınması uyarısında bulunduklarını kaydederek, Tayvan Boğazında barış ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

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