|
Ekonomi

Çin'de ekonomik yavaşlama: Borçlanma faizi 10 aydır ilk kez düşürüldü

Çin Merkez Bankası (PBoC), kısa vadeli borç verme faiz oranını Kovid-19 sonrası duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü. 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı, 10 baz puan indirilerek yüzde 1,90'a çekildi

10:24 . 13/06/2023 Salı
AA
Çin Merkez Bankası

Çin Merkez Bankası

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı, 10 baz puan indirilerek yüzde 1,90'a çekildi. Böylece Banka, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürmüş oldu. Piyasaya ise kısa vadeli tahvil aracıyla 2 milyar yuan (280 milyon dolar) verildi.


Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin merkez bankası, büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetirken, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önde gelen diğer merkez bankalarının enflasyona karşı faiz oranlarını yükseltmesi dikkati çekiyor.

Analistler, 7 gün vadeli repo faiz oranının düşürülmesinin, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına karşın ekonominin beklenen hızda toparlanmadığı Çin'de, gelecek aylarda orta ve uzun vadeli faiz oranlarında bir değişikliğin işareti olabileceğini belirtiyor.


Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir sonraki ayarlamasının, 200 milyar yuan (28 milyar dolar) büyüklüğündeki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) kredisinin çevrileceği 15 Haziran'da olabileceğini aktaran analistler, talep ve yatırımcı güveninin zayıflamasıyla perşembe günü MLF faiz oranında bir değişikliğin gündeme gelebileceğine işaret etti.




#Çin
#Çin Merkez Bankası
#faiz
#Orta Vadeli Kredi Kolaylığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu en golcü oyuncular