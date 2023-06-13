Çin'de ekonomik yavaşlama: Borçlanma faizi 10 aydır ilk kez düşürüldü

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı, 10 baz puan indirilerek yüzde 1,90'a çekildi. Böylece Banka, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürmüş oldu. Piyasaya ise kısa vadeli tahvil aracıyla 2 milyar yuan (280 milyon dolar) verildi.