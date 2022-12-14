Ekonomi Çinden çip firmaları için hamle 143 milyar dolarlık paket
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin'den çip firmaları için hamle: 143 milyar dolarlık paket

ABD'nin teknolojik ilerlemeleri yavaşlatan engellemeleri üzerine Çin'in çip endüstrisi için 1 trilyon Yuan'dan (143 milyar dolar) fazla bir destek paketi üzerinde çalıştığı açıklandı.

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Haber Merkezi Reuters
Çinden çip firmaları için hamle: 143 milyar dolarlık paket
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Pekin, çip endüstrisinin üzerindeki baskıyı hafifletmek ve engellemeleri azaltmak için en büyük mali teşvik paketlerinden birini sunmayı planlıyor.

Analistlerin beklediği üzere, çiplere yönelik artan talep nedeniyle hassas bir konu haline gelen ve Pekin'in teknolojik gücünün mihenk taşı olarak gördüğü bir endüstrinin geleceğini şekillendirmede Çin'in doğrudan bir yaklaşım sergilemesine işaret ediliyor.

Analistler, bunun ABD ve müttefiklerinde Çin'in çip endüstrisindeki rekabetiyle ilgili endişeleri muhtemelen daha da artıracağını söylüyor. Bazı ABD'li milletvekilleri, Çin'in çip üretim kapasitesinin artmasından şimdiden endişe duyuyor.

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