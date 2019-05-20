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Ekonomi Çinden Huawei uyarısı Bekleyin ve görün
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DÜNYA EKONOMİSİ

Pekin’den Huawei önlemleri için “bekleyin ve görün” uyarısı

Çin'den Huawei uyarısı: Bekleyin ve görün

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada Washington yönetiminin Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei’ye getirdiği yasağın ardından alınacak önlemler için “bekleyin ve görün” uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang’ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını koruma amacıyla ABD’li şirketlerin Huawei ile çalışmasını yasaklamasının ardından geldi.

Geng Shuang

Shuang, Huawei’ye getirilen yasağın ardından alınacak önlemler için “bekleyin ve görün” uyarısı yaptı.

GOOGLE'DAN YASAK!

Bunun yanında ABD merkezli teknoloji şirketi Google, hizmetlerinin Huawei cihazlarında yasaklanacağını açıkladı.

Google’dan yapılan açıklamada şirketin Ticaret Bakanlığı kararına uyması gerektiği belirtilirken, mevcut Huawei kullanıcılarının “Google Play ve Google Play Protect” gibi hizmetleri kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

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TESLİMATLARI DURDURACAK İDDİASI

Ek olarak medyada yer alan bazı haberlerde Almanya merkezli çip üreticisi Infineon Technologies’in Huawei’ye yapılan teslimatları durduracağı iddia edildi.

  • ABD merkezli çip üreticileri Intel ve Qualcomm’un da Washington’ın kararı üzerine Huawei’ye yazılım ve ürün göndermeyi bıraktığı belirtildi.

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