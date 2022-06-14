Çin'den soğutma sistemleri ithalatında uygulanan damping önlemleri için devam kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "Diğerleri-Yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)" ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Bu kapsamda, söz konusu soğutma sistemleri ürünlerinin ithalatında CIF bedelinin yüzde 36,63'ü ile 49,64'ü arasında değişen oranlardaki dampinge karşı önlemin sürdürülmesine karar verildi.

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