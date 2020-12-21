Çin'e giden ikinci ihracat treni de yola çıktı

Kuşak Yol Projesi kapsamında Türkiye'ye 5 milyar dolarlık gelir potansiyeli taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan
ilk ihracat treni, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 15 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaştırdı.
Projeden çok muhalefet tarafından
"Tren Halkalı'da duruyor, Çin'e vagon gitmiyor. Çin'e giden tren nerede" sözleri gündemde daha çok yer aldı.
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İKİNCİ TREN DE YOLA ÇIKTI
İlk trenin ardından ardından Çin'e giden ikinci ihracat treni de Çerkezköy'den yola çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada,
"Çin treni nerede 2 Çerkezköy" Çin'e giden ikinci ihracat trenimiz Çerkezköy'den yola çıktı." ifadelerine yer verildi.
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Çin’e ihracat treni yolculuğunu tamamladı
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İlk ihracat treni Çin’de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti
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Halkalı'da durduğu iddia edilmişti: İlk ihracat treni Çin'e ulaştı
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Türkiye'nin ihracat treni Çin'e ulaştı
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren Çerkezköy istasyonundan yola çıkarak, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırdı. Tren, Çin içerisinde de 4-5 günlük yol alacak.
OYNAT 00:59
Türkiye'den Çin'e gidecek ihracat treni, Bakü Deniz Limanıı'na ulaştı: Limanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesleri duyuldu
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Azerbaycan'a ulaştı. Bakü Deniz Limanı'ndan “Beket Ata” feeder konteyner gemisiyle Kazakistan'ın Aktau limanında 24 saat içinde ulaşacak.
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Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Gürcistan'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırması planlanan tren, bugün akşam saatlerinde yurt dışına çıkmak için son durak olan Kars Tren Garı'na geldi. Gümrük işlemleri tamamlanan tren, Kars'tan hareket ederek Ahılkelek üzerinden Gürcistan'ın Kartsakhi tren istasyonuna ulaştı.
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Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars’a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidene kadar 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni sınır kenti Kars'a ulaştı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek İhracat Treni, Kars'tan hareket ederek Ahılkelek İstasyonu'ndan Gürcistan'a girecek. Buradan Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi- Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat ederek ulaşacak.
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'Çin Treni Nerede' sorusuna TCDD'den videolu cevap
Sosyal medyada gündem olan ve bazı medya kuruluşlarının Türkiye-Çin arasında ihracat yapacak trenin aslında hiç hareket etmediği iddialarına TCDD sosyal medya hesabı üzerinden videolu cevap verdi. Paylaşılan görüntülerde Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın görüntüleri bulunurken, ''#ÇinTreniNerede diye soranlar olmuş...'' ifadeleri kullanıldı.