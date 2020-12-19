Çin’e ihracat treni yolculuğunu tamamladı

Türkiye'den Çin'e ihraç ürünü taşıyan ilk tren, 4 Aralık tarihinde İstanbul'dan törenle uğurlanmıştı. 6 bin 500 kilometre yol kateden ve 2 kıta, 2 deniz ile 5 ülkeyi geride bırakan tren Çin'e ulaştı.
TCDD’den yapılan açıklamada, “İhracat Trenimiz Çin’in Xi’an şehrine varış yaparak yolculuğunu tamamladı. Hayırlı uğurlu olsun!” denildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, yayımladığı mesajda “Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı! Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir!” dedi.
- Türkiye’den Çin’e yük taşıyan ilk ihracat treni, İstanbul’dan uğurlanmasının ardından “Törenle uğurlandıktan sonra Halkalı garına döndü” denilerek hedef alınmıştı.