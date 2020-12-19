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Ekonomi Çine ihracat treni yolculuğunu tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin’e ihracat treni yolculuğunu tamamladı

“Törenle uğurlandıktan sonra Halkalı garına döndü” denilerek hedef alınan, Türkiye’den Çin’e yük taşıyan ilk ihracat treni, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi geride bırakarak Çin’in Xi’an şehrine ulaştı.

Haber Merkezi Diğer
Tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçti.
Tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçti.

Türkiye'den Çin'e ihraç ürünü taşıyan ilk tren, 4 Aralık tarihinde İstanbul'dan törenle uğurlanmıştı. 6 bin 500 kilometre yol kateden ve 2 kıta, 2 deniz ile 5 ülkeyi geride bırakan tren Çin'e ulaştı.

Türkiye'nin ihracat treni Çin'e ulaştı
OYNAT 00:59
Türkiye'nin ihracat treni Çin'e ulaştı
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren Çerkezköy istasyonundan yola çıkarak, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırdı. Tren, Çin içerisinde de 4-5 günlük yol alacak.

TCDD’den yapılan açıklamada, “İhracat Trenimiz Çin’in Xi’an şehrine varış yaparak yolculuğunu tamamladı. Hayırlı uğurlu olsun!” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, yayımladığı mesajda “Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı! Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir!” dedi.

  • Türkiye’den Çin’e yük taşıyan ilk ihracat treni, İstanbul’dan uğurlanmasının ardından “Törenle uğurlandıktan sonra Halkalı garına döndü” denilerek hedef alınmıştı.

Çin’e ihracat treni Kazakistan'da
EKONOMİ
Çin’e ihracat treni Kazakistan'da

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