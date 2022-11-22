Ekonomi Çinin kısıtlamaları küresel ekonomide endişeyi artırıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin'in kısıtlamaları küresel ekonomide endişeyi artırıyor

Çin'de milyonlarca Çinli aileyi evlerine hapseden, dükkanları ve ofisleri kapatan virüse karşı alınan tedbirler, küresel iş ve ticaretin daha fazla zarar görmesine yönelik korkuların artmasına sebebiyet veriyor.

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Haber Merkezi Diğer
​Çinin kısıtlamaları küresel ekonomide endişeyi artırıyor
Çin'de koronavirüs tedbirleri

İktidardaki Komünist Parti, 11 Kasım'da kontrolleri daha esnek hale getirerek "sıfır COVID" stratejisindeki kesintileri azaltma sözü verdi. Ancak son salgın dalgası, Pekin de dahil olmak üzere büyük şehirlerin kalabalık bölgeleri kapatmasına, mağazaları ve ofisleri kapatmasına ve fabrikalara iş gücünü dış temastan izole etme emri vermesine neden olarak buna meydan okuyor.

AP'nin haberine göre hükümet, Çin genelinde son 24 saat içinde 25.902'si semptomsuz olmak üzere 28.127 vakanın bulunduğunu bildirdi.

Çin'in enfeksiyon sayıları Amerika Birleşik Devletleri ve diğer büyük ülkelerden daha düşük. Ancak iktidar partisi, her vakanın izole edilmesini gerektiren "sıfır COVID" ilkesine bağlı kalırken, diğer hükümetler seyahat ve diğer kontrolleri gevşetiyor ve virüsle yaşamaya çalışıyor.

Çin, dünyanın en büyük tüccarı ve Asyalı komşuları için en önemli pazar. Tüketici veya fabrika talebindeki zayıflık, küresel petrol ve diğer hammadde üreticilerine, bilgisayar çiplerine ve diğer endüstriyel bileşenlere, gıda ve tüketim mallarına zarar verebilir. Çin limanlarındaki faaliyetleri engelleyen kısıtlamalar, küresel ticareti sekteye uğratabilir.

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