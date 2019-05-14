Çin'in misillemesine ABD'den 300 milyar dolarlık cevap

ABD Başkanı Donald Trump, iç piyasayı canlandırmak için Çin mallarına uygulanan yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 25’e çıkarılacağını ilan etmiş ve iki ülke arasında “ticaret savaşı” ortaya çıkmıştı.

300 MİLYAR DOLARLIK YENİ ADIM

Trump, Çin’e müzakere etmek için verdiği son tarih olan 10 Mayıs’ın da geçmesiyle yeni bir adım attı.

Trump yönetimi Çin mallarına 300 milyar dolar tutarında ek gümrük vergisi koymak için işlem başlattı. Trump yönetimi tarafından alınan bu karar, Çin’in 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına gümrük vergisi uygulanacağı yönünde açıklama yapılmasından hemen sonra geldi.

ABD son olarak Çin’den ithal edilen ürünlerin 200 milyar dolarlık diliminin vergisini 10 Mayıs’tan itibaren yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselteceğini açıklamıştı.

ABD borsaları Pazartesi günü, yatırımcıların iki süper güç arasında artan ekonomik gerilimden etkilenerek yaşadığı endişe ile sert bir düşüş yaşamıştı. Dow Jones Endeksi, yılın başlangıcından bu yana gerçekleşen en büyük günlük kayıp olan 618 puanlık kayıpla gün kapatırken Nasdaq endeksi de yılın en kötü gününde yüzde 3,4 düşüş yaşadı.

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