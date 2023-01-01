Çin'le nükleer anlaşma yakın: Görüşmelerde son aşamaya gelindi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ardından ikinci ve üçüncü NGS için çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli İğneada’da kurulması planlanan üçüncü nükleer santralin kurulması için Çin ile görüşmelerde çok önemli bir noktaya geldiklerini ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırabileceklerini dile getirdi. Sinop'ta yapımı planlanan ikinci nükleer santral için ise Ruslarla görüşmelerimiz sürdüğünü vurgulayan Bayraktar, “Aynı zamanda Güney Kore ile de temastayız. Türkiye'nin bu konuda önceliği daha fazla teknoloji transferi ve yerlileştirme” açıklamasında bulundu.





NÜKLEERSİZ KARBON NÖTR OLMAZ

Ankara’da uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar, toplantıda yaptığı konuşmada, nükleer enerji olmadan sadece Türkiye’nin değil, dünyanın geri kalanının da yüzyılın ortalarına kadar karbon nötrlüğüne ulaşamayacağını vurguladı. Bayraktar, Akkuyu’daki ilk santralin inşaatına ilişkin olarak ise, “İlk reaktörün ana inşaat işlerini tamamladık ama bildiğiniz gibi burası dünyadaki en büyük nükleer şantiye. Bu santralden yaklaşık 4,8 gigavatt (GW) elektrik üretebileceğiz” dedi. Uzun vadeli enerji planlarına göre Türkiye’de 20 GW üzerinde nükleer enerji santraline ihtiyacı olduğunun altını çizen Bayraktar, küçük modüler reaktörler (SMR) hakkında da bazı ülkelerle görüşmelerin sürdüğüne değindi. Bayraktar, bu kapsamda 5 GW’lık küçük modüler reaktörlerin sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.





IRAK İLE ORTAK ÇÖZÜM BULMALIYIZ

Irak-Ceyhan petrol boru hattındaki son durumu da değerlendiren Enerji Bakanı, Irak ile müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. Türkiye’nin 1,5 milyar dolarlık tazminata mahkum edildiği tahkim davası için Paris merkezli uluslararası tahkim mahkemesinde iptal başvurusu yapıldığını açıklayan Bayraktar, “Türkiye’nin yaklaşık 950 milyon dolar olarak hesaplanan alacakları için benzer tazminat davası yoluna başvurabileceğini söyledi. Bayraktar, “İki komşu ülke olarak oturup dostane bir çözüm bulmamız gerekiyor” dedi. Hattın çalışmadığı döneme ilişkin bir rapor hazırlandığını da söyleyen Bayraktar, “Boru hattı faaliyete geçecek. Teknik olarak aşağı yukarı hazır ve yakında faaliyete başlayacağız” dedi.





BAE projelere büyük ilgi gösterdi

Körfez ülkelerinin Türkiye’nin enerji dönüşüm projelerine ilgi gösterdiklerini söyleyen Bayraktar, BAE ile rüzgar enerjisinden hidrojen üretimi konusunda görüştüklerini belirtti. Bayraktar, bu çerçevede Abu Dabi Kalkınma Fonu (ADQ) ve bazı Avrupalı şirketlerle temasların devam ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin 2035’e kadar 5 bin megavatt açık deniz rüzgarı enerjisine ihtiyacı olduğuna değinen Bayraktar, “Bu konuda bir anlaşmaya varabiliriz ve bu, Türkiye açık deniz rüzgar enerjisi üretimi için bir ilk proje olacak” diye konuştu.



