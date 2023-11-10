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Ekonomi

Çinli bankaya fidye yazılımı saldırısı: ABD’nin tahvil işlemleri sekteye uğradı

Çin Sanayi ve Ticaret Bankasına (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısının, ABD'nin tahvil piyasalarını olumsuz etkilediği bildirildi. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, açıklamasında, siber güvenlik sorununun farkında olduklarını, federal düzenleyicilerin yanı sıra önemli finans sektörü katılımcılarıyla düzenli iletişim kurduklarını ve durumu izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

08:16 - 10/11/2023 Friday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Financial Times'ın piyasa katılımcılarına dayandırdığı haberine göre, ABD Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği (SIFMA), perşembe günü üyelere Çin'in en büyük bankası olan ICBC'nin fidye yazılımı saldırısına uğradığını aktardı.


Söz konusu saldırının ICBC'nin ABD tahvil piyasasına katılımını engellediği, bankanın diğer piyasa katılımcıları adına tahvil alım satımlarını yapamadığı bildirildi.


Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, açıklamasında, siber güvenlik sorununun farkında olduklarını, federal düzenleyicilerin yanı sıra önemli finans sektörü katılımcılarıyla düzenli iletişim kurduklarını ve durumu izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

ABD'nin tahvil işlemlerini sekteye uğratan fidye yazılımı saldırısına ilişkin haberlerin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüşmesinin hemen öncesinde gelmesi dikkati çekti.




#ABD
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#ICBC
#tahvil
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