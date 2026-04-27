Çok satan otomotiv devi 23 yıl sonra veda ediyor: Ülkeden tamamen çıkıyor

Küresel otomotiv pazarındaki dönüşüm rüzgarları, Honda'yı stratejik bir değişikliğe zorladı. Japon otomotiv devi, Güney Kore’deki otomobil satış faaliyetlerini 2026 yılı sonu itibarıyla durduracağını açıkladı.
Alınan karar doğrultusunda dev şirket, ülkedeki 23 yıllık faaliyetlerini resmen sonlandıracak.
Bu ayrılığa rağmen Honda, Güney Kore pazarındaki Honda araç müşterilerine araç servisi ve bakımı, yedek parça temini ve garanti desteği de dahil olmak üzere satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecek.
Honda Kore, motosiklet işini faaliyetlerinin merkezinde konumlandırmaya devam ederken, Güney Kore'deki müşterilerine cazip ürünler sunmaya ve hizmet ve deneyimleri daha da geliştirerek işini daha da güçlendirecek.