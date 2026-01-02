Otomobil tutkunlarına kötü haber: Türkiye yollarının efsanesiydi, satışları resmen durduruldu

Türkiye'de 1987 yılından bu yana yollarda olan ve özellikle 90'lı yıllardan itibaren 'efsane' statüsüne erişen o popüler otomobil modeli için yolun sonu göründü. Değişen piyasa koşulları ve zorlaşan rekabet ortamı, Japon otomotiv devine radikal bir karar aldırdı. Yıllardır geniş bir fan kitlesi tarafından takip edilen ve satış listelerinin vazgeçilmezi olan o araç, sessiz sedasız Türkiye pazarından çekildi. 2026 yılı itibarıyla artık satışı yapılmayacak olan modelin vedası, otomobil tutkunlarını şaşırttı

1 /5 Türkiye otomobil pazarında yıllardır kendine has bir hayran kitlesi edinen ve "efsane" olarak nitelendirilen Honda Civic için yolun sonuna gelindi. Japon otomotiv devi, rekabet koşullarının zorlaşması üzerine Civic modelini Türkiye fiyat listesinden çıkardı. 2026 yılı itibarıyla Civic, Türkiye pazarında yer almayacak.

2 /5 REKABET ZORLUĞU BU KARARI GETİRDİ

Japonya menşeli otomobillere getirilen yüzde 25 ila yüzde 30 arasındaki ek gümrük vergisi yükümlülükleri, fiyat politikalarını doğrudan etkiledi.

3 /5 Distribütörlerin maliyetleri dengelemek adına yaptıkları fedakarlıklar bazı modellerin satışta kalmasını sağlasa da, rekabet ortamı bazı modellerin elenmesini zorunlu kıldı. Bu süreçte Honda, stratejik bir kararla Civic modelini satıştan kaldırma yoluna gitti.

4 /5 RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Satış rakamları da Honda'nın pazardaki zorlu sınavını gözler önüne serdi. 2025 yılının ilk 11 ayında Honda, toplamda 14 bin 688 araç satışı gerçekleştirebildi. Aynı dönemde Japon rakiplerinden Toyota 80 bin 477 adet, Nissan ise 26 bin 899 adetlik satış rakamlarına ulaşarak Honda'nın önünde yer aldı.