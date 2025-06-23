Çöpten enerji üretiminde rekor

Ali Rıza Öner, biyokütle tesisleri için YEKDEM fiyatının güncellenmesi halinde nüfusu 750 binin üzerinde olan şehirlerin atıklarını yakarak bertaraf edebilecek modern ve çevreci tesislerin kurulumunun önünü açılacağını vurguladı. Bu dönüşümün en az 6 milyar dolar yatırım gerektirdiğini dile getiren Öner, “Ancak bu sayede Türkiye, ileri teknolojiye sahip, çevre dostu ve sürdürülebilir atık yönetim tesislerine kavuşarak hem enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak hem de çevresel riskleri minimize edecektir. Yerli ve yabancı birçok grup YEKDEM’in güncellenmesini beklemektedir, özellikle Çin firmaları konu ile yakından ilgilenmektedir” dedi.