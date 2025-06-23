Çöpten enerji üretiminde rekor

Türkiye genelinde atıktan enerji üretimi sayesinde 1,2 milyonu aşkın hanenin elektriği karşılanıyor. TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, YEKDEM desteklerinin güncellenmesi halinde sektörde 6 milyar dolarlık yatırımın önünün açılacağını belirtti.
‘Sıfır Atık Projesi’nin en önemli ayağını oluşturan atıktan enerji üretiminde rekor kırıldı. Evsel çöpler ile hayvansal ve tarımsal atıkların işlendiği 269 adet biyokütle tesisinde üretilen enerjiyle yıllık 1 milyon 277 bin 500 hanenin elektriği karşılanıyor. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Genel Başkanı Ali Rıza Öner, YEKDEM desteklerinin güncellenmesi halinde sektörde 6 milyar dolarlık yeni yatırıma kapı aralanacağını anlattı.
11 BİN KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI
Öner, yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde her gün 4 bin 500 çöp kamyonunun taşıyacağı büyüklükte 90 bin ton atık çöpün çıktığını ifade etti. Öner, evsel çöpler ile hayvansal ve tarımsal atıklardan oluşan bu çöplerin 269 biyokütle tesisinde enerjiye dönüştürüldüğünü belirtti. Açığa çıkan metan gazının işlenmesi ile çöpten enerji üreten bu tesislerin 11 bin kişiye istihdam sağladığını söyleyen Öner, atık bertaraf tesislerinin şehir sağlığı ve çevre güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Öner, “Bertaraf edilmeyen atıklar doğaya karıştığında halk sağlığı açısından geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açar. YEKDEM fiyatı güncellenmezse yıl sonu 5 tesis kapanacağı gibi 2030’da ise sektör tamamen duracak vaziyete gelecektir” dedi.
YEKDEM GÜNCELLENİRSE 6 MİLYAR dolar YATIRIM GELİR
- Ali Rıza Öner, biyokütle tesisleri için YEKDEM fiyatının güncellenmesi halinde nüfusu 750 binin üzerinde olan şehirlerin atıklarını yakarak bertaraf edebilecek modern ve çevreci tesislerin kurulumunun önünü açılacağını vurguladı. Bu dönüşümün en az 6 milyar dolar yatırım gerektirdiğini dile getiren Öner, “Ancak bu sayede Türkiye, ileri teknolojiye sahip, çevre dostu ve sürdürülebilir atık yönetim tesislerine kavuşarak hem enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak hem de çevresel riskleri minimize edecektir. Yerli ve yabancı birçok grup YEKDEM’in güncellenmesini beklemektedir, özellikle Çin firmaları konu ile yakından ilgilenmektedir” dedi.