Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 11 ilde TOKİ ödemelerine 3 ay erteleme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çadır kent ve koyteyner kentlerde barınan vatandaşlarımızı bir yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlayacaklarını açıkladı.
"Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun, şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hayatın normalleşmesini sağlayacak adımları atıyoruz" diye Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. 'Güçlendirme' diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı 3 şeklinde yapılacak. Üniversitelerimizden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla istişare ediyoruz. Sağlam zeminlere doğru tekniklerle inşa edilen yapıların yıkılmadığını bu depremlerde gördük. Yerleşim yerlerimizi ovalardan dağlara kaydırararak zemindeki sıvılaşmadan uzak tutmak istiyoruz. Her adımımızı ortak akla göre yapıyoruz."