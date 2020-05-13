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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 18 Mayıs kamu çalışanları izinli olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 18 Mayıs kamu çalışanları izinli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

  • "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

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