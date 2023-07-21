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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarına zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu ziyaretinin ardından yurda dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emekli zamlarıyla ilgili tarih veren Erdoğan, "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" dedi.

13:15 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu ziyaretinin ardından yurda dönerken önemli ekonomi mesajları verdi. ÖTV ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye’nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir." dedi.

Düzenleme için tarih verdi

Emekli zamlarıyla ilgili tarih veren Erdoğan şunları söyledi: "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."




#Emekli maaşı
#Katar
#BAE
#Recep Tayyip Erdoğan
29 dakika önce
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