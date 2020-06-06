Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, canlı bağlantı ile katıldığı; Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor https://t.co/x16vCPO0sn — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) June 6, 2020

Erdoğan’dan satır başlıkları şöyle:

Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık. Ekonominin çarkları tam güç dönmeye başladı.

Bu büyük değişimi kavrayamadığı için eser siyasetiyle değil, milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmayı çalışanları teessüfle izliyoruz. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale'deki köprünün son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı bize nasip oldu.

Son acil durum hastanelerinin üçünü 45 günde tamamladık. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı hizmete sunduk. Dün Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı'ndaki ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir.

Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz.

İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız.

Yusufeli Barajı ekonomiye yılda 1.5 milyar TL katkı sağlayacak.

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İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız.