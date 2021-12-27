Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Faiz ve enflasyon çarkını bozacağız ​

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’ndaki konuşmasına başlamadan önce katılımcıların coşkulu tezahüratları ile karşılandı.

USANMADAN ANLATACAĞIZ

Özellikle AK Parti döneminde doğan ve büyüyen nesil, eski Türkiye’yi bilmediği için bugün sahip oldukları imkanları geçmişle mukayese edemediğini ifade eden Erdoğan, “Bunun için eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal yardımlara kadar her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Türkiye’nin küresel krizler karşısındaki dayanıklılığının gerisinde ülkemize kazandırdığımız bu alt yapının bulunduğunu, örnekleriyle izah etmeliyiz” dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan

MİLLETİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ

Erdoğan, finans tuzaklarıyla ekonomiyi çökertme oyunlarının, Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırma gayreti taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

“Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve unutmayın, faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz, bu çarkı da inşallah bozacak, milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye’yi bu günlere getiren tüm eser ve hizmetlerin altında nasıl AK Parti’nin imzası varsa, ülkemizi 2023’e taşıyacak yeni nesillere, 2053 vizyonunu emanet edecek atılımların da yine AK Parti tarafından gerçekleştirilebileceği gerçeğini herkese göstermeliyiz.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA'ya yılmak usanmak yakışmaz

UTANMADAN MEKTUP GÖNDERİYOR

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimler öncesi, kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağı konusunda namus sözü verdiğini hatırlatarak, “Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önünde hanımlarıyla beraber o ağlayan insanların göz yaşlarını sen bize anlatma” dedi.

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Star Gazetesi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle sahiplerini buldu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri sanat zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır

HIRSLA 2023’E HAZIRLANIYORLAR

Teşkilat üyelerine de uyarılarda bulunan Erdoğan, “İstanbul 2023 seçimlerinde de AK Parti’nin lokomotifliğini yapacaktır. Bunun için teşkilatlarımıza daha çok görev düşüyor. Unutmayınız ki karşımızdakiler her seçimde olduğundan çok daha büyük bir hırsla, çok daha büyük bir kinle, çok daha büyük bir destekle 2023’e hazırlanıyor. Bizim de bu tabloya uygun şekilde hazırlığımızı yapmamız gerekiyor” dedi.

İşlettikleri tezgâh dağıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Necip Fazıl ödülleriyle zorbaların konforu bozulmuş, al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır” dedi. Star Gazetesi’nin düzenlediği “Necip Fazıl Ödülleri 2021” törenine katılan Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Altta kalanın canının çıktığı bir sistem yarattılar, Afrika bu konuda hor görüldü, sömürgeleştirildi. Türkiye’nin ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek yürüttüğü mücadele bu düzenin değişmesi içindir. Erdoğan konuşmasının ardından Necip Fazıl ödüllerini sahiplerine takdim etti. Bu yıl 8.’si düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’ne layık görülen isimler ise şöyle: Şiir; Mustafa Aydoğan, Hikâye-Roman; Mukadder Gemici, Fikir-Araştırma; Prof. Dr. Tahsin Görgün, İlk Eserler; Safiye Gölbaşı, Kadir Daniş, Uluslararası Kültür Sanat; Hashim Cabrera, Saygı; Prof. Dr. Süleyman Uludağ.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından NFT tabanlı “İstanbul’un Dijital Anahtarı”ve tablo hediye edildi.

39 belediye başkanına çağrı

Kadınlara yönelik şiddet, çevre hassasiyeti, hayvanların korunması, her kademedeki öğrencilerin, gençlerin meseleleri gibi konularda da ayrıca özel çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, “Buradan 39 belediyemize sesleniyorum; hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Ve bu hayvan barınaklarıyla birlikte Osmanlı’nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Ağaçlarda meyveler ve o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı. Bunları yapmalıyız, bu bize yakışır.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri sanat zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. 'Üstat vefatının üzerinden geçen 38 yıla rağmen eserleriyle, mücadelesiyle, asil duruşuyla bizlere rehberlik etmeye devam ediyor.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ödüller kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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