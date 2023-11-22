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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'faziletli bir döngüye gireceğiz' diyerek duyurdu: Türk Lirası değerlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir seyahati dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir." dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:07 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:14 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Türk ekonomisine dair önemli açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan oluşan olumlu havaya dikkat çekti.


"TL'nin değer kaybettiği süreç sona erdi"


Türk Lirası'nın değer kazanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Yani Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir."
dedi.

"Faziletli bir döngüye gireceğiz"


İşte Erdoğan'ın o açıklaması;

Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle Lira’da reel olarak bir değerlemeye sebep olabilir. Yani Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir. Onun için önümüzdeki dönemde biz uyguladığımız sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız, halen de kazanıyoruz. Bu güven fon akışını tetikleyecek.

Fon akışı Lira’da reel değerlemeye sebep olacak. Bu da dezenflasyonu hızlandıracak, büyümenin aşağı yönlü risklerini sınırlayacak. Neticede hem makul düzeyde büyüyeceğiz, hem enflasyon düşecek bu koşullarda. Yani faziletli bir döngüye gireceğiz inşallah.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cezayir dönüşü net mesajlar: Gazze’nin düşmesi İslam dünyasının derin yara alması anlamına gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cezayir dönüşü net mesajlar: Gazze’nin düşmesi İslam dünyasının derin yara alması anlamına gelir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un daveti üzerine Cezayir'de resmi ziyaretlerde bulundu. Erdoğan, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na da katıldı. Resmi ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ''Gazze’nin düşmesi demek, İslam dünyasının birlik ve beraberliğinin de derin yara alması anlamına gelir. İslam dünyasının da bu işgale sessiz kalmaması gerekir'' ifadelerini kullandı. 'Ana muhalefetin başındaki isim Netanyahu'nun ağzıyla konuşuyor' diyen Erdoğan, ''Benim ülkemde ana muhalefetin başındaki insan Netenyahu’nun ağzıyla konuşursa, Türkiye'de bizim topraklarımızın suyundan hiçbir şey alamamış demektir'' açıklamasında bulundu.




#Recep Tayyip Erdoğan
#ekonomi
#Türk lirası
35 dakika önce
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