Cumhurbaşkanı Erdoğan 'faziletli bir döngüye gireceğiz' diyerek duyurdu: Türk Lirası değerlenecek

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türk ekonomisine dair önemli açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan oluşan olumlu havaya dikkat çekti.
"TL'nin değer kaybettiği süreç sona erdi"
"TL'nin değer kaybettiği süreç sona erdi"
Türk Lirası'nın değer kazanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Yani Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir."
dedi.
"Faziletli bir döngüye gireceğiz"
"Faziletli bir döngüye gireceğiz"
İşte Erdoğan'ın o açıklaması;
Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle Lira’da reel olarak bir değerlemeye sebep olabilir. Yani Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir. Onun için önümüzdeki dönemde biz uyguladığımız sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız, halen de kazanıyoruz. Bu güven fon akışını tetikleyecek.
Fon akışı Lira’da reel değerlemeye sebep olacak. Bu da dezenflasyonu hızlandıracak, büyümenin aşağı yönlü risklerini sınırlayacak. Neticede hem makul düzeyde büyüyeceğiz, hem enflasyon düşecek bu koşullarda. Yani faziletli bir döngüye gireceğiz inşallah.
#Recep Tayyip Erdoğan
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35 dakika önce