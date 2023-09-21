Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 100 milyar doları yakalamak

Türkiye; siyasi istikrarı, eğitimli iş gücü, genç nüfusu, geniş iç pazarı ve bölgesel pazarlara erişimiyle, stratejik konumu ve modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Yaptığımız reformlar sayesinde ülkemiz son 20 yılda 252 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekti. Dış politikaya geniş bir perspektiften yaklaşarak ülkemizin stratejik konumunun sağladığı tüm avantajları en etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz