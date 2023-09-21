Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 100 milyar doları yakalamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi 13. Türkiye Yatırım Konferansı vesilesiyle Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Türk-Amerikan İş Konseyi 13. Türkiye Yatırım Konferansı vesilesiyle Türk ve Amerikan iş dünyasının kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Ülkemize yatırım yapan 2 bin 88 Amerikan firmasına ve Amerikalı girişimcilere Türk ekonomisine duydukları güven için teşekkür ediyorum"
diyerek şunları kaydetti:
"ABD ile ekonomik ve ticari faaliyetlerimiz, ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutudur. İkili ticaret hacmimiz son 10 yılda 1,5 katına çıktı. 2022 yılı sonu itibarıyla ikili ticaret hacmimiz yüzde 15’in üzerinde artışla 32 milyar doları geçti. Hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. İki ülke arasında yeni teknolojilerden kritik sektörlere, inovasyondan imalata, yapay zekâdan siber güvenliğe büyük bir potansiyel bulunduğunu görüyoruz."
Erdoğan, "
Türkiye; siyasi istikrarı, eğitimli iş gücü, genç nüfusu, geniş iç pazarı ve bölgesel pazarlara erişimiyle, stratejik konumu ve modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Yaptığımız reformlar sayesinde ülkemiz son 20 yılda 252 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekti. Dış politikaya geniş bir perspektiften yaklaşarak ülkemizin stratejik konumunun sağladığı tüm avantajları en etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz
" ifadelerini kullandı.
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1 saat önce