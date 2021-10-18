Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 109 ton altın için yeni adım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş’a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için tespit edilen alan için acele kamulaştırma kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar doğrultusunda ruhsat sahası sınırları içinde kalan taşınmazlar kamulaştırılacak. Bölgede tespit edilen rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Gübretaş’a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi tespit edildi.

Söğüt’te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Buna göre, Bilecik’te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Öte yandan, 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

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Söğüt'teki 109 ton altının çıkarılması için Ziraat Bankası ile GÜBRETAŞ’tan iş birliği

Söğüt’te dev altın rezervi bulunmuştu: Maden sahası havadan görüntülendi
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Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.
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İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 724 3 güvenlik tarafından korunmakta.
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Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
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Söğüt’te dev altın rezervi bulunmuştu: Maden sahası havadan görüntülendi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.


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