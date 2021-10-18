Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım

Söğüt’te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Buna göre, Bilecik’te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Öte yandan, 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

EKONOMİ Milyar dolarlık altın rezervi sevinci: Bin kişiye de iş kapısı açılacak

EKONOMİ Söğüt'teki 109 ton altının çıkarılması için Ziraat Bankası ile GÜBRETAŞ’tan iş birliği