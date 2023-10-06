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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere yapım kredisi ve hibe desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yapım kredisi ve hibe desteği sağlanacak.

Semih Bozkuş
01:36 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türk Lirası (Arşiv)

Türk Lirası (Arşiv)

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara kredi ve hibe desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek. Bu karar kapsamında; konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak. Hibe yardımı ise, nakdi olarak konut için 750 bin TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak.





#Depremzedeler
#Destek
#Kredi
#Hibe
#Cumhurbaşkanlığı Kararı
#Resmi Gazete
43 dakika önce
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